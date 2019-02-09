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解密金正恩小秘書　「北韓伊凡卡」親妹妹金與正

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▲▼ 金與正。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 冷豔的金與正有「北韓伊凡卡」之稱。（圖／達志影像／美聯社）

作者：KBS「誰能撼動北韓」製作單位、柳宗勳
譯者：馬毓玲
摘自：時報文化出版《解密金正恩：南韓的第一手北韓觀察報告》

●精選書摘

金雪松以外，另有一人掌握權力核心，那就是金正恩的胞妹，金與正。2018年，金與正曾作為金正恩的特使出席平昌冬季奧運會，帶給我們全新的衝擊，而這也正顯示出金與正實為最靠近金正恩身邊的親信。

「康斯坦丁．普列科夫斯基說金正日提到的女兒是20幾歲，記得2001年當時，金雪松的年紀是27歲，而金與正則約15歲左右。既然女兒的年紀才15歲，那麼當他對外人提起時，也有可能增加幾歲吧？所以我認為金正日指得是金與正的可能性更高。也許有人會認為才15歲的孩子，不可能擁有多高的政治天賦，但別忘了她才30歲就已進入政治局，而且不久之前才作為特使來訪首爾，必定是從小就對政治展現出高度興趣，而且也受到相關的培育。」

郭吉燮／前國家情報院對北情報官

金正恩與金與正從瑞士留學時期起，感情就很融洽，所以日後金與正便自然而然地待在金正恩身邊進行輔佐。就金正恩掌權後的政治手段來看，他不僅拔除了姑丈的勢力，也毫不留情地下令暗殺同父異母的哥哥，經過這一連串的政治歷程，金正恩不僅更加寵信自幼就與自己感情好的妹妹，兩人也因血緣關係而相互扶持；但如果金與正是貪求最高權力的弟弟，那麼情況就可能有所不同。儘管如此，直到目前為止，兩人在政策上的表現仍舊是相互信賴、彼此依存的模樣。

時間拉回2012年9月1日，北韓的「朝鮮中央通信」報紙刊載了一張照片，透過那張照片，我們可以得知金與正所扮演的角色。在那張照片裡，金正恩與他的夫人李雪主一邊吃著爆米花，一邊走在平壤新市鎮倉田大街上，儘管看似極為平凡的20幾歲年輕夫妻日常，但照片中主角一為北韓最高指導者，一為第一夫人，透露出的訊息可不一般。

金正恩最早與夫人一起入鏡並登上媒體版面，是在2012年的7月。當時展現在世人面前的，是夫婦一同現身剛完工的綾羅人民遊樂園，自然地挽起手臂笑看海豚表演的合影。值得一提的是，照片中李雪主的胸前並未配戴所有北韓居民都必須別上的金日成與金正日胸章，而是閃亮亮的胸針飾品。此外，李雪主手中拿著名牌手袋，身上還穿著鮮豔色彩的連身洋裝，部分海外媒體對此發表了善意的評論，認為這是北韓開始吹起「變化之風」。其實真正操刀營造出北韓領導者年輕又開放之形象的背後藏鏡人，就是金與正。

▲▼文金三會,南北韓高峰會,文金會,平壤高峰會談,文在寅,金正恩,金與正。（圖／路透社）

▲ 金與正陪同金正恩出席峰會。（圖／路透社）

金與正經手打理的事例，不光只是如此。據傳北韓第一夫人李雪主在7月首度於牡丹峰樂團表演公開亮相時，當日除了身穿神似米奇道具服的表演者登臺演出外，還有穿著迷你裙的女性樂團成員演奏美國電影「洛基」與迪士尼電影的主題曲，這些全都是金與正精心打造的作品。金與正就是藉由展現政權的「開放性」，來告訴世人北韓正逐漸改變中。

關於這部分，肯．高斯是這麼評論金與正的：

「金與正鞏固了金正恩的政權基礎，並強化金正恩的領導能力。另外，金與正的權力伴隨著與指導者的親密度而存在，對金與正來說，金正恩是她最信賴的人。」

肯．高斯Ken Gause／美國海軍分析中心國際事務局局長

2011年12月20日，金正恩於安置金正日遺體的錦繡山太陽宮中（時稱錦繡山紀念宮）接待前來悼念之賓客時，媒體捕捉到了金與正的畫面，當時也是金與正第一次在螢光幕前曝光。當天，金正日的其他兩位兒子，金正男與金正哲，並未出席該場合，就連金正日生前極為寵愛的金雪松也缺席未到，公開亮相者唯有金正恩與金與正兩人。

根據曾任金正日御廚的日籍廚師藤本健二所出版手記，金正日極為疼愛他在49歲時才生下的小女兒金與正，總是叫她「與正公主」；並在1996年到2000年底安排她化名「清純」，與金正哲、金正恩一同到瑞士伯恩的國際學校留學。金與正回國之後，又繼續在金日成綜合大學深造，隨後金正恩於2010年9月以北韓政權繼承者公開亮相時，她的政治生涯才正式展開。金與正最初的職務為勞動黨中央的活動科長，負責金正恩的地方視察日程，以及最高指導者出席的「一號活動」之安排。

2014年3月，金與正就任總括宣傳事業的黨宣傳鼓動部副部長，目前官拜勞動黨第一副部長，並以平昌冬季奧運會特使的身分，於平壤接待中國對外聯絡部長宋濤所率領的50多人中國藝術團。由她的政治活動歷程來看，我們可以肯定金與正已站穩北韓決策層，成為核心人物的一員。

據說金正日在過世之前，曾囑咐金雪松與金與正要好好輔佐金正恩，並將掌管權力核心的組織指導部交接給金雪松，而負責對國內外宣傳政權正統性的宣傳鼓動部則是分配給金與正。不過，由於金正日的妹妹金敬姬與妹婿張成澤，早已被安排成為金正恩的攝政團隊，且參謀總長李英浩與實為祕密警察的國家安全保衛部首領禹東測，也依照指示在金正恩身旁扮演守護者的角色，外界多認為金雪松實際上並未發揮什麼作用。在金正恩掌權初期，雖沿用了金正日所安排的人事架構，但在不久之後，原來的人馬已全數遭到撤換，目前只剩金正恩及金與正兩兄妹仍舊在該政治版圖當中。

▲▼《解密金正恩》。（圖／時報文化出版提供）

▲▼《解密金正恩》。（圖／時報文化出版提供）

★ 本文經時報文化出版授權，摘自《解密金正恩：南韓的第一手北韓觀察報告》

★ 知韓文化協會執行長朱立熙、歷史學者及政治評論家胡忠信、旅韓作家及弘光科技大學文創系文化科目講師陳慶德聯合推薦

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關鍵字：時報文化,時報出版,解密金正恩,日韓要聞

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