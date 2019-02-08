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華南虎瀕臨滅絕！陸出動「長征十一號」將DNA送上太空保存

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▲華南虎。（圖／翻攝自騰訊新聞網）

▲華南虎瀕臨滅絕。（圖／翻攝自騰訊新聞網）

大陸中心／綜合報導

華南虎是中國大陸的特有虎種，但因為人類的捕殺行動，已經很難在野外看見牠們的身影。對此，大陸官方為了避免華南虎從地球上滅絕，決定將華南虎的DNA送上太空保存。但有不少陸網友質疑，太空中的宇宙射線可能會對遺傳物質造成損害，根本是增加「太空垃圾」。

綜合媒體報導，陸官方日前已透過「長征十一號」運載火箭，將廣州動物園的華南虎「康康」的DNA乾粉送上太空進行保存，且送上太空的還包括金絲猴、天行長臂猿、蕙蘭、水稻、大豆、三七以及蒲公英等多個珍稀又重要的物種基因樣本。

報導更指出，此舉利用了太空低溫、真空的特點來備份地球物種基因，可避免種質資源丟失破壞的風險，還可以遠離人類干擾，「具有重要社會意義」。另外華南虎名「康康」，寓有「種群健康壯大」之意。

▲華南虎。（圖／翻攝自騰訊新聞網）

▲華南虎在1989年被列為「國家一級保護動物」。（圖／翻攝自騰訊新聞網）

消息一傳出引發不少陸網友質疑，有人就表示，太空中的宇宙射線可能會對遺傳物質造成損害，況且要回收這些DNA的成本太高，容器的耐用度也讓人堪憂，根本是增加「太空垃圾」。

事實上，在中國大陸文化中，老虎的地位很高，卻也是世界最大的虎製品市場。在50、60年代後，華南虎可說經歷了一場滅絕浩劫，原因是各地開展的捕殺活動。根據陸方的統計資料顯示，華南虎到1982年已經不到150隻，到了1989年，華南虎被列為「國家一級保護動物」，卻已經無力挽回滅絕的困境。

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關鍵字：華南虎,滅絕,火箭,長征十一號,DNA

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