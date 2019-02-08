手划湯勺猛抖一下！瞬間「牛肉比麵多」他跟老闆對看　結局讓網笑翻

▲手滑的失誤，讓原PO跟老闆對看。（圖／翻攝爆廢公社）

生活中心／綜合報導

購買餐點時，看到店家意外給多，老闆下一步的動作總是讓人期待。一名男網友表示，他去購買牛肉麵時，發現老闆手滑的抖了一下，讓麵中的肉量直接倍增，接著的發展也讓網友笑翻。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」po文表示，牛肉麵老闆本用湯勺慢慢將肉塊抖進袋子內，「我看他用抖的，想要抖一兩塊肉進去，一直抖一直抖」，由於肉塊都不動，老闆也直接用力一抖。

「整個湯勺內所有的肉都進去袋子裡面了！」原po還原場景說，當下他傻眼看著老闆，老闆也抬起頭來看著他，「他會再把肉用回去嗎⋯⋯我ㄧ直看他，一直看著」，最後老闆也認輸，直接把麵給打包，讓原po笑說，「哈哈哈爽啦」。

▲網友看到原PO的遭遇全都笑翻。（圖／翻攝爆廢公社）

由於原po敘述的畫面感十足，讓網友笑說，「下次連勺子都包給你了」、「有畫面XDD」、「老闆心在滴血」、「 好想看老闆的表情」、「你一直看著她笑~~~笑的他心裡發寒XDDD」，還有人開玩笑說，「老闆賺錢辛苦！！你怎麼可以這樣？！店家在那？」

「我遇到的都是把肉全部在撈出來的」許多網友也分享自身經歷，「話說我也有遇過類似情形，但是我的肉能然被老闆無情的夾回去」、「正常都在夾回去，這個老闆人真好」、「我看過的是肉用夾的進袋子後再另外用湯勺舀湯，就不用一直抖抖抖了」。

▼原PO全文如下。（圖／翻攝爆廢公社）