大膽賊闖空門「討領年終」　強撬門鎖入屋聽聲響秒成俗仔

▲竊賊撬開門鎖闖空門，一聽到屋內有聲響秒落跑。（圖／翻攝自我是蘆洲人）



記者陳豐德／新北報導

年關到了竊賊出沒！新北市三重區一名李姓屋主日前獨自在家的時候，突然聽到客廳傳來奇怪的聲響，開門一看也沒發現人，但大門卻怪異打開，調閱監視器後才發現有一名竊賊闖入家中，還沒偷到東西就警覺的立刻離開，李男嚇得趕緊到派出所報案，警方表示該名竊賊為附近地區慣竊，已經掌握對象積極偵辦當中。

屋主李姓男子（36歲）的家人拍下監視器，上臉書社團「我是蘆洲人」PO文表示：「年關將近，請大家小心小偷喔！這個小偷很謹慎，在我家門外徘徊至少半個多小時才闖入，已經報警了，但還沒抓到人。附上截圖，讓大家一起看清楚小偷的長相，也希望有網友可以幫忙提供線索。」並表示事發地點就在三重區的三和路一段上。

警方調查，該名竊賊約當日下午4時許侵入住宅，頭戴黑色安全帽遮蔽臉孔，身穿一件灰色的連帽外套，先是以工具破壞屋外的鐵門後，將鐵門的縫隙掰彎再伸手開起大門，犯案時間特別選在下午時間，通常家裡面都沒人才闖空門，手上也有戴上手套深怕留下指紋被警方追查。

三重警方表示，竊賊侵入住宅後，聽到屋內有傳出聲響，當機立斷就馬上從大門離開，男屋主事後調閱監視器才知道自家被侵入，所幸沒有財物損失，經清查該竊賊為三重、蘆洲一帶慣竊，正在擴大調閱監視器清查當中，要讓民眾能夠安心過好年。

網友看到後擔心住家安危，留言表示：「搞不好從泰山偷到蘆洲」、「真危險！」、「他手上有武器，真可怕！」、「昨天隔壁鄰居跟樓下鄰居的門鎖有被撬過的痕跡，真的很可怕」。

▼屋主拍下門鎖遭到撬開。（圖／翻攝自我是蘆洲人）

