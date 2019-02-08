比早餐店奶茶有效！他曝「逛賣場治便祕」暢通神招　網試驗驚：屎在滾

▲過年吃太多卻便秘嗎？快試試看網友激推方法，走一趟絕對舒暢。圖中人物與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

過年期間沒事最愛逛大賣場，但這裡有個都市傳說「逛到一半就想大便」。就有一名網友每次一進賣場才吹個冷氣而已，肚子就會「很有感覺」，就算是便秘期，逛街也會突然喊卡跑到廁所解放一下，被網友讚爆說「比早餐店奶茶還要效」；但其實書店也有這個都市傳說，順暢效果也被網友激推。

網友在臉書社團「爆廢公社」PO文說，每當他排便不順時，一進到賣場吹一吹冷氣，「為什麼這麼有感覺？」他還在在文末hashtag寫下「#大賣場真是便秘的好朋友」。文一發出，立刻引起200多名網友議論，超多人贊成原PO的說法。

也有女網友在「爆怨公社」透露，男友一到賣場、百貨公司就想上大號，真的是屢試不爽，男友每次都會叫「快要大在褲子上了」，「就像是狗狗帶出門會興奮一樣，根本帶不出門欸。」

▲大賣場有神秘的開關，引領大家往廁所走XD。示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

網友紛紛有感留言表示，「沒錯！！！我每次去寶雅逛到一半就想拉屎，而且是突然滾起來的那種」、「不管去哪裡，只要有冷氣，我就會想棒賽（大便） 」、「我老公也是每去必大，一進賣場第一件事就是找廁所大便......」、「我有賣場恐懼症，小到7-11，大到賣場，一進去都很有感覺！」、「我以為只有我進去會想大便而已」。

不僅賣場會讓人「暢通」，許多網友也分享自己想順暢的場所，像是書店、超商等，「書店、圖書館也可以」、「我是去書店，立馬有感覺」、「麥當勞廁所也很冷，也很順」、「還有7乘4......每次才逛3分鐘，屎就滾了」、「公司...CP值比較高」。

▲網友也大推書店也能治便秘。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

其實進到書店想大便可能有5種原因，第一、氣味刺激，三軍總醫院精神醫學部兼任主治醫師楊聰財曾透露，這是「巴卡洛夫的制約效應」，例如有人習慣拿書或報紙進廁所蹲馬桶，一邊看書一邊蘊釀便意，或許這類印刷紙張本身有一股特有的味道，而不知不覺中也養成這樣的催便方式。

第二、條件反射，日本精神科醫生和夫三島推測，如果習慣在上廁所時看書，很容易將「排便⇒讀書」這兩者相互連結，因此當你看到書的時候，就會下意識想要上大號。然而，這個說法也有矛盾的地方，三島先生發現在廁所閱讀書本時，便意容易消退。

第三、緊張情緒，日本散文家Mariko Ishibashi透露，當腦袋接收到氾濫的資訊時，本來就容易刺激緊張，影響消化功能。第四、姿勢與注視，有假說指出，人們在書店的架上來回審視書籍時，必須根據書架的高低來回彎腰，容易讓腸胃呈現排便的狀態，而且閱讀時採用站立翻閱的姿勢，會讓腸胃蠕動產生便意。

第五、混雜因素，日本評論家涉大川提到，如果平常有在外面排便的習慣，或者選擇用餐完畢後前往書店打發時間，甚至是步行前往到書店的路上，都可能是刺激排便的原因，踏進書店只是誘發的契機，不一定有直接的關係。

▼最強都市傳說「早餐店奶茶」。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

▼許多網友一進有冷氣的場所，就會「屎在滾」。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）