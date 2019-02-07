　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

春節東北角人車潮恐塞爆　瑞芳警3交管機制不打烊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 春節金瓜石九份人車潮恐塞爆 瑞芳警3交管機制不打烊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 春節金瓜石九份人車潮恐塞爆，瑞芳警3交管機制不打烊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局指出，根據以往經驗，春節大年初三以後，東北角金瓜石、九份、平溪等地區將湧入大量車潮、人潮，為讓民眾出遊更加放心、安心，瑞芳警分局為預防交通壅塞停滯，將視情形實施局部、間歇性交通疏導管制措施祭出3項交通管制措施。 

▲ 春節金瓜石九份人車潮恐塞爆 瑞芳警3交管機制不打烊。（圖／記者郭世賢翻攝）

一、金瓜石、九份等重點區域採取「分級管制」措施
（一）第一級為一般管制；即遊覽車、大客車一律停放在九號及新九號停車場，遊客搭乘接駁車上山，餘如大眾運輸、機車及領有通行證當地居民小型車輛可以通行。
（二）第二級為A級管制；即當金瓜石、九份地區上山車流量大，車速持續緩慢，九份山上之福山宮停車場、隔頂停車場及台陽停車場停車達六成至八成滿時，將實施A級管制，管制對象為進入金九地區小型車輛，分別管制於山腰的九號停車場與山下的水湳洞停車場，遊客搭乘接駁車上山。
（三）第三級為雙A級管制；即當九號停車場停車數量已近飽和(約九成)時，即啟動雙A級管制，擴大管制範圍，於瑞芳市街瑞八公路與明燈、逢甲路口，管制車輛一律導引至水湳洞停車場停放、接駁。

二、聯絡道路台62線之「交通截流導引、替代、接駁措施」
配合金九重點區域及市街道路狀況，適時在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口（含一坑路及傑魚坑匝道）實施間歇截流，以交通錐與告示牌封閉匝道，配合員警指揮手勢，將車輛引導至瑞濱出口，導引行駛至水湳洞停車場，搭乘接駁公車上山旅遊。

三、適時啟動停車場滿場機制
當水湳洞停車場停車數量亦達飽和時，將由現場員警委婉告知，請遊客先至鄰近各景點休憩、遊玩（如深澳象鼻岩、南雅奇岩、鼻頭步道、福隆等沿海景點），待金九地區交通狀況舒緩後，再返回停放，接駁上山旅遊。

四、有關交通訊息傳遞、推播部分
前往東北角旅遊的民眾，隨時收聽警廣路況、查看媒體即時新聞、沿途CMS可變標誌，以及相關社群網站（如：瑞芳警好讚、瑞芳大小事、瑞芳要更好、瑞芳會更好、瑞芳公共論談等訊息推播），掌握交通與天候資訊即時動態，才能享受春節旅程，開心出遊、平安回家。

▲ 春節金瓜石九份人車潮恐塞爆 瑞芳警3交管機制不打烊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 春節金瓜石九份人車潮恐塞爆 瑞芳警3交管機制不打烊。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
快訊／大樂透「頭獎1.4億」獎號開出！178組百萬大紅包等你
《2019星座X生肖X血型》運勢排行　576種組合你排第幾？
爽滾床單！未來婆婆急抱孫：快脫保險套　女友：剛交往耶

關鍵字：東北角,瑞芳,金瓜石,九份,交通管制

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節東北角人車潮恐塞爆　瑞芳警3交管機制不打烊

過平交道一半突爆胎！女騎士卡在鐵軌急棄車　自強號已剎不及　

99歲湖南老兵彭中製作家鄉臘肉　飄香一甲子

9旬翁「記憶力超強」　背出地址助警送返家

離職代理教師悪意指控學校　南平中學8點聲明出面澄清

北港武德宮「年運鸞文」解國運！　今年兩岸關係更緊張

就是愛老人　文興胖胖杯募款送暖7年不間斷

致命訊號！　「性費洛蒙」誘殺雄蟲　「公的少一半」讓害蟲絕後

彰化技職之光　柯程祐榮登技職傑出獎証照達人

出身台南七股養魚業　卻成為彰化成功教育事業家

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

春節東北角人車潮恐塞爆　瑞芳警3交管機制不打烊

過平交道一半突爆胎！女騎士卡在鐵軌急棄車　自強號已剎不及　

99歲湖南老兵彭中製作家鄉臘肉　飄香一甲子

9旬翁「記憶力超強」　背出地址助警送返家

離職代理教師悪意指控學校　南平中學8點聲明出面澄清

北港武德宮「年運鸞文」解國運！　今年兩岸關係更緊張

就是愛老人　文興胖胖杯募款送暖7年不間斷

致命訊號！　「性費洛蒙」誘殺雄蟲　「公的少一半」讓害蟲絕後

彰化技職之光　柯程祐榮登技職傑出獎証照達人

出身台南七股養魚業　卻成為彰化成功教育事業家

梁家輝豪宅內部曝光！　客廳種桃樹⋯烏龜乖乖坐大腿

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！一年狂賣百萬瓶↑　NO.1地位無法撼動

內褲穿20年也不換！金融海嘯慘賠數千萬　男星：股市落賽還有定存、保險

透過理賠看見世間百態　遠雄總監：保險能幫人但是敗在業務

中職／兄弟拚冠得鞏固後防　李振昌扮演重要角色

秀琴過年「唱K整夜」鄰居崩潰報警！　她道歉：原住民天生肺活量大

怪怪惹人愛！　特殊異形魚竟為「夢幻魚種」

快訊／大樂透「頭獎1.4億」獎號開出！178組百萬大紅包等你兌獎

缺乏夠力轟炸機攜帶投放　中國版炸彈之母體型遠小美俄

怪怪的寵物　「3年不吃不喝」也能活的非洲肺魚

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

小英發福袋遇搶麥哥　當場嚇呆

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

韓國瑜出國沒回娘家　妻舅：累了

24小時金槍不倒　21歲男子被..

考驗耐力　台中南屯至彰化壅塞　

「性費洛蒙」誘殺雄蟲　讓害蟲絕..

1400萬灰狗變80萬廢鐵　他..

6旬翁居1坪廁所　警邀圍爐溫暖

北港武德宮年度鸞文　兩岸關係緊..

愛老人　文興胖胖杯募款送暖

女騎士爆胎卡鐵軌　自強號已剎不..

韓國瑜出國沒回娘家　 妻舅：累..

彩券掃描QR code　兌獎沒..

99歲中製作家鄉臘肉　飄香一甲..

更多熱門

相關新聞

貢寮騎鐵馬賞海景　健行嚐貢寮鮑

新北市貢寮區有北台灣第一條以鐵路隧道改建而成的鐵馬隧道「舊草嶺隧道」、許多百年石頭屋聚落的卯澳漁村、2011年獲選十大魅力漁港的「心靈角落─卯澳漁港」、台灣本島最東邊的三貂角燈塔、東北角最具代表性的歷史人文山徑─草嶺古道、馬崗有如魔鬼洗衣板的海蝕平臺等，從不同角度賞山海之美。

「2019台北光之饗宴」交通懶人包

瑞芳警GOGORO出動　服務遊客

春節遊九份　瑞芳警台62交管措施

春安工作起跑　瑞芳警總動員

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒了

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

名古屋孕婦遭剖腹取嬰　31年懸案未解

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

8顆肉包5個人吃！1.8萬人飆淚：他們一直都在

記者現場連線報新聞！身後有女神

走春廟裡拍靈異照！網驚：快去大廟祭改

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

9年皮卡160萬公里保養117次0維修

3組最佳前任！黃立成7年情斷仍最疼容嘉

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面