春節東北角人車潮恐塞爆　瑞芳警3交管機制不打烊

▲ 春節金瓜石九份人車潮恐塞爆，瑞芳警3交管機制不打烊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳警分局指出，根據以往經驗，春節大年初三以後，東北角金瓜石、九份、平溪等地區將湧入大量車潮、人潮，為讓民眾出遊更加放心、安心，瑞芳警分局為預防交通壅塞停滯，將視情形實施局部、間歇性交通疏導管制措施祭出3項交通管制措施。





一、金瓜石、九份等重點區域採取「分級管制」措施

（一）第一級為一般管制；即遊覽車、大客車一律停放在九號及新九號停車場，遊客搭乘接駁車上山，餘如大眾運輸、機車及領有通行證當地居民小型車輛可以通行。

（二）第二級為A級管制；即當金瓜石、九份地區上山車流量大，車速持續緩慢，九份山上之福山宮停車場、隔頂停車場及台陽停車場停車達六成至八成滿時，將實施A級管制，管制對象為進入金九地區小型車輛，分別管制於山腰的九號停車場與山下的水湳洞停車場，遊客搭乘接駁車上山。

（三）第三級為雙A級管制；即當九號停車場停車數量已近飽和(約九成)時，即啟動雙A級管制，擴大管制範圍，於瑞芳市街瑞八公路與明燈、逢甲路口，管制車輛一律導引至水湳洞停車場停放、接駁。



二、聯絡道路台62線之「交通截流導引、替代、接駁措施」

配合金九重點區域及市街道路狀況，適時在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口（含一坑路及傑魚坑匝道）實施間歇截流，以交通錐與告示牌封閉匝道，配合員警指揮手勢，將車輛引導至瑞濱出口，導引行駛至水湳洞停車場，搭乘接駁公車上山旅遊。



三、適時啟動停車場滿場機制

當水湳洞停車場停車數量亦達飽和時，將由現場員警委婉告知，請遊客先至鄰近各景點休憩、遊玩（如深澳象鼻岩、南雅奇岩、鼻頭步道、福隆等沿海景點），待金九地區交通狀況舒緩後，再返回停放，接駁上山旅遊。



四、有關交通訊息傳遞、推播部分

前往東北角旅遊的民眾，隨時收聽警廣路況、查看媒體即時新聞、沿途CMS可變標誌，以及相關社群網站（如：瑞芳警好讚、瑞芳大小事、瑞芳要更好、瑞芳會更好、瑞芳公共論談等訊息推播），掌握交通與天候資訊即時動態，才能享受春節旅程，開心出遊、平安回家。