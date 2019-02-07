福建鼓勵台資設醫院　天福集團、童綜合醫院都去了

▲天福彰浦醫院奠基典禮。（圖／漳州科技學院）

記者蔡紹堅／廈門報導

福建省近年鼓勵台資企業前來設立醫院，將提供與當地公立醫院同等的政策待遇，也會對在台已取得證照的醫療人才進行專業技術資格認定。據了解，天福集團（天仁茶業）、童綜合醫院目前都在積極策劃中，分別選在漳州市漳浦縣、泉州市南安縣成立醫院。

▼天福集團董事長李瑞河。

天福正在興建中的「彰浦天福醫院」位於漳州市漳浦縣盤陀鎮天鵝山，由天福集團所屬的漳州科技職業學院籌建，按照大陸按照國家三級綜合醫院的標準建設，投入了3億元人民幣，總佔地面積460畝，總規劃床位900床，擬設置29個診療科目和醫技科室，並引進台灣養老管理模式。

天福集團董事長李瑞河表示，這所集醫療、科研、康復、養生等多功能為一體的大型綜合醫院，計劃於2022年元月竣工並投入使用，屬於非營利性醫療機構，這也是天福「取之於茶，用之於社會」的理念。

台中的童綜合醫院也正與廈門的源昌集團合作中，計畫要創辦三甲綜合醫院「福建童昌綜合醫院」，選址於泉州市南安縣羅東鎮，將投入20億元人民幣，目前已進入土地收儲階段。

▼童綜合醫院與廈門源昌集團簽約。（圖／廈門源昌集團）

另外，福建也對台灣的醫療人才釋出善意，只要在台灣已取得行業證照，未來將逐步進行專業技術資格認定，等於取得當地的任職資格。據了解，廈門長庚醫院的25名台灣醫師近日剛通過認定，包含19名主任醫師、5名副主任醫師及1名主治醫師，他們同時也是首批獲得認定的醫師。

廈門長庚醫院副總經理錢鼎盛對此表示，這次職稱評定只花了10個工作日就完成，大大縮短了等待時間，台籍醫師獲職稱認定後，病人的醫療費用可根據廈門市醫保相關規定進行報銷，「不只能吸引更多優秀台灣醫療人才，對於民營醫院的發展也有著很大的助益。」

福建省近年非常鼓勵台資設立獨資合資合作醫院，福建省衛生健康委員會表示，台灣投資者和台商，在閩獨資、合資設立醫院或合資合作設立門診部、診所，都可享受所在地公立醫院同等政策待遇。

據統計，截至2018年10月底，福建省已開業的台資獨資、合資醫院各一所，合資門診部兩所；共開放830張床位。已經批准設置的台資（含合資）醫療機構8個，其中福建嚴復紀念醫院等6所醫院正在建設中。