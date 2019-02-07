他棄生技業返鄉務農只因「1根香蕉」　背後藏對台灣農業的不捨

▲洪岳銘看到紐約時報報導台灣香蕉，決心要為台灣農業做點事。（圖／青農洪岳銘提供）

記者許展溢／台北報導

「收入不高、沒保障也要做。」這是今年26歲的洪岳銘從生技業轉投農業深刻體悟。洪岳銘向《ETtoday新聞雲》記者表示，會燃起對農業最大熱情關鍵是在圖書館看到一篇紐約時報報導台灣香蕉，才下定決心要為台灣農業做點事情，已設短中長期目標，未來要拿下百大青農頭銜。

洪岳銘為台南新化人，從台南高商畢業後到台北商業大學念企管，大四那年在圖書館看到紐約時報報導台灣香蕉，提到過去高雄旗山是香蕉最大生產地，現在相關產業努力想要恢復過往榮景，但中間卻有很多問題在發生，這讓他在心裡埋下為農業盡一份心的種子，只是畢業後洪岳銘先選擇踏進生技業，辦公室坐了快一年，發現不是很喜歡，才決心轉向務農。

▲洪岳銘洪岳銘從整地、定植、中耕、除草到採收等都有能力一手包辦。（圖／青農洪岳銘提供）

洪岳銘一開始先是接觸農民學院，在改良場上了有機農業初階班的課後，毅然決然轉職，全心投入農業生活，因緣際會透過網路看到台南農業技術團徵才訊息，加入後除積極協助農產短期缺工問題，另一方面也不斷累積更多務農經驗，利用休假進修相關課程充實自己。

洪岳銘目前從整地、定植、中耕、除草到採收等都有能力一手包辦，但萬事起頭難，從辦公室到田間，洪岳銘坦言，非本科出身，當時轉行也很擔心一頭栽入會有嚴重挫敗，影響生計等狀況，但慢慢學習後，愈能感受到這一行的樂趣，愈有拚勁。

▲洪岳銘已設短中長期目標，期許自己未來要拿下百大青農頭銜。（圖／青農洪岳銘提供）

洪岳銘分享，阿公也種過水稻、鳳梨等作物，有感經驗很豐富的許多老農，對於整個詳細的管理稍顯不足，如自己習慣把農機使用保養做詳細的紀錄和管理，但部分的農民可能就不會定時去清潔保養，都是等到壞了再說，這也讓此從企管出身的他，認知到務農這件事其實還有很多面向必須顧及，已打算要把農業當成企業來經營，從任何支出都要詳細精算，產銷售、人力資源、研發和財務管理等狀態都要顧好。

洪岳銘說，過去的薪水不多，跟勞動收入不成正比，對一般人來說很沒保障，但相信這都只是過渡期，不會一輩子領這樣的薪水，會盡量吸收養分創造出更多可能，已設立目標，短期為3年，希望先在技術團獨立作業完整照顧某1、2種作物直到採收，中期為5年，租下家裡附近的空閒農地栽種各種作物，長期為10年後，能採購較大贏農業機械，做出程度高的農作物並管理。

內心農業魂爆棚的洪岳銘最後說，務農要早起，常曬太陽又熱，還有許多產銷結構平衡與否等狀況，但有了目標，就會好好放在心裡，不會迷思方向，就算再怎麼辛苦，也容易調適心情，未來要成為百大青農，為台灣農業努力。