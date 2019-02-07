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快速高架違停救「賓士喵」惹議　人命不值錢VS.生命皆平等

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▲▼賓士貓受困在台64高架快速道路，熱心民眾違停救援。（圖／翻攝自爆料公社）

▲賓士貓受困在台64高架快速道路，熱心民眾違停救援。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳豐德／新北報導

救貓也得當心用路人生命安全！民眾日前拍下一段行車紀錄影片，指稱在台64三重往觀音方向一堆車輛違停在路旁，一堆人手上拿著捕魚網不知道要幹嘛，有熱心民眾表示是在救一隻受困一天的喵星人，自發性組成的救援隊已經合力將貓救下，有民眾就在底下質疑「人命比貓命賤」、「不要用別人的生命安全當作賭注」。

有人日前在網路社團上PO文表示，在台64上面有一隻受困的「賓士貓」，就在高架旁的欄杆已經整整一天，熱心民眾得知消息後在網路上召集人手，發文表示「化成路往三重方向過疏洪道，在邊坡目前至少還有（要）兩人，帶床單或被單，越大越好。」

▼行車紀錄器拍下救援民眾違停快速道路路旁。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼賓士貓受困在台64高架快速道路，熱心民眾違停救援。（圖／翻攝自爆料公社）

不久後這群救援隊就開車上台64快速道路，自發性的要救貓，將車輛停在右側車道方，但由於沒有通報警方到場，根據曝光的行車紀錄器，也沒有見到設置車輛故障標誌警示，後方車輛極有可能未注意車前狀況就直接撞上，幸好賓士貓有驚無險平安救下，也未造成後方車輛追撞傷亡。

對此就有網友在爆料公社上批評「難道不能通知有關單位來處理嗎？」、「做善事也要量力而為」、「不要用別人的安全當賭注，是基本的道理」、「可能造成自身的危險」；但也有人護航「可以建議他們在一定距離外放三角警示牌，也不要否定救貓的人」、「等到相關單位來有可能一個生命已經殞落」、「謝謝這些救貓的英雄們」。

轄區三重分局表示，目前尚未接獲檢舉通報，並呼籲汽車行駛快速公路，遇有特殊狀況嚴重影響行車安全時，得在路肩暫停，並應顯示危險警告燈，期間除顯示危險警告燈外，並在故障車輛後方五十公尺至一百公尺處設置車輛故障標誌警示，以提醒後方車輛駕駛人注意前方狀況並保持車距，狀況排除後，應即恢復行駛，否則可處汽車駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。

▼賓士貓成功救援。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼賓士貓受困在台64高架快速道路，熱心民眾違停救援。（圖／翻攝自爆料公社）

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