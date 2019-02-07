流彈導致半身癱瘓　委內瑞拉女孩用輪椅追求舞蹈夢

▲輪椅舞者雅妮斯（Iraly Yanez）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

9年前，委內瑞拉貧民區內的一顆流彈打碎一名女孩成為職業舞者的希望，流彈打進她的脊椎，導致她下半身終身癱瘓。然而這名女孩沒有放棄，現在這位年輕的舞蹈家，正在輪椅上追求一生的最愛，希望讓自己的職業生涯能夠延續。

34歲的雅妮斯（Iraly Yanez）在3個月前加入委內瑞拉的舞蹈團AM Danza，與50名年輕的委內瑞拉舞者一起練舞，這些舞者多半有半身癱瘓、唐氏症、失明等先天侷限，但從不將這些視為障礙。雅妮斯在委內瑞拉首都的劇院表演完一場，長達一小時的舞蹈後說，「一生只有一次機會，我不能再讓這些外在影響到我了。」

在表演中，殘障舞者與專業舞者一起演出，雙腿活動受限的舞者，一致地抬起拐杖，而另一名舞者將雅妮斯從輪椅上抱起，向上舉到肩膀上方，這場演出證明表演藝術沒有界線。AM Danza的導演馬德里斯（Alexander Madriz）說，「舞蹈就是充滿熱情、激情，你必須享受所有可能性，用身體來表達最真實情感。」並非所有藝術都要擁有完美的線條與對稱，身體的表達是沒有極限的。

在委內瑞拉，殘障人士光在日常生活就充滿許多困難，街道上幾乎沒有平坦的道路，公共交通工具也不會配有殘障設備，雅妮斯說他每天要花3小時的等待輪椅友善的公車，儘管如此，也沒有削弱她成為舞者的決心。隨著新的一年到來，雅妮斯期待能有更多場演出，看著家裡正在學舞的10歲侄女，雅妮斯說，「我看到她，也看到自己，我永遠不會放棄。」