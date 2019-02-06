沒錢給女友紅包！39歲男連續飛車搶7000　警白眼當場教訓一頓

圖文／鏡週刊

新北市一名39歲的簡姓男子（有多起竊盜、搶奪前科），本月2日在永和區保平路飛車搶奪路人手提包未遂，不料隨後又在除夕夜當天，於新莊地區以同樣手法搶奪路人皮包，得逞7千餘元，警方今天傍晚持拘票將他順利拘提到案，沒想到簡嫌竟稱：「因為沒錢給女友包紅包，所以才出此策。」但警方從他前科累累的紀錄來看，簡直是胡說八道。

警方調查，本月2日晚間8時許，有民眾報案指在永和區保平路18巷口遭人搶劫，被害人稱，他欲前往夜市逛街時，突然遭人從後方飛車搶奪其手提包，所幸並未得逞，而2天後，也就是除夕夜當天，新莊地區又發生一起搶奪案，被害人損失7千餘元，十分囂張的行徑讓警方相當頭痛。

警方隨即調閱監視器過濾後，鎖定簡男犯案，發現他每次做案前，都會先在鄰近地區竊取機車，過程中多次變裝，十分狡猾，但仍逃不出警方手掌心，於今天傍晚持拘票將他拘提到案。

而簡嫌到案後對虞犯行坦承不諱，但卻辯稱，「因為過年沒錢給女朋友包紅包，所以才會想到用搶的。」但警方對於他滿嘴胡說八道相當不屑，當場教育他不要胡扯，全案訊後依竊盜、搶奪等罪嫌將他送辦。



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