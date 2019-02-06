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拯救年金縮水　豬年2大增財策略

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圖／shutterstock　文／賀先蕙

年金改革後，很多人的退休金都變少了，消費態度變得謹慎保守，就怕未來漫漫人生錢不夠用，新的一年開始，高齡族如何做理財規劃？要怎麼樣可為自己生財、增財？

「我媽以前每年都在國內外各旅遊一次，但她現在都不去了，擔心錢不夠用，」林小姐的母親胡媽媽，是國中教務主任退休，年金改革之後，退休金從每個月5萬多元變成3萬多元，「她才67歲，一直說萬一自己要再活個40年怎麼辦。」

胡媽媽有一些錢放在基金裡，「她一直問我今年該怎麼調整？」林小姐笑談母親，「她以前從來不注意國內外經濟情勢，最近卻常跟我討論全球會不會再發生金融海嘯？中美貿易是美國會輸還是中國和亞洲會輸？她很想知道。」

很多人和胡媽媽一樣，對全球經濟和金融市場變化似懂非懂，去年中國大陸和新興國家好像被打得很慘，因為投資的新興市場股票基金都是紅字。

確實，回顧2018年，全球投資市場大幅波動。以代表全球成熟市場的MSCI世界指數（MSCI World Index）來看，全年下跌8.71％。代表新興市場的MSCI新興市場指數更是下跌14.58％。大多數投資人都關心，2019年該怎麼投資、市場還是一樣動蕩？

2019全球經濟成長趨緩 但衰退機率不高

首先回答胡媽媽的第一個回題：全球會不會發生大衰退甚至金融風暴？針對2019年景氣，多數專業機構都認為，全球經濟成長將趨緩、但不至於衰退；在政治紛爭頻仍下，市場波動還是會很大。

全球最大資產管理公司貝萊德（Blackrock）指出，展望2019年，全球景氣變化有2大主軸。

（資料來源：貝萊德，截至2018/12/10　整理：賀先蕙）

主軸①經濟成長的速度將走下坡。

以國際貨幣基金組織（IMF）所發布的2018年第4季《世界經濟展望（World Economic Outlook）》來看，歐美今年的經濟成長率都會比去年低：美國2.9％→2.5％、歐元區2.0％→1.9％。經濟放緩下，企業賺的錢也會比去年差。這代表什麼意思？代表股市的上漲動能比較差。

主軸②經濟變差，美國聯準會將不會再一直升息。

過去兩年多，美國聯準會一直升息，去年全球股市常常大跌，很大一部分的原因，就是因為這個。但貝萊德認為，展望2019年，這波升息可望告一段落，開始進入不緊縮也不寬鬆，這樣會減緩資產價格下跌的壓力。

在經濟成長放緩下，投資人最擔心的是會不會在2019年出現全球性的景氣衰退？分析過去20多年的變化推估，2019年全球景氣衰退機率只有19％。這20多年來3次景氣衰退，大約都在衰退機率上揚至25％以上時才發生，19％表示今年衰退機率不高。

投資市場波動加大 想存退休金更別放棄投資

施羅德投信產品研究部副總裁王翰瑩也分析，2019年全球景氣將進入後繁榮期（late cycle），這是什麼意思？這代表投資市場的波動會加大。

在這種時候，特別是不大承受得起風險的熟齡投資人有3點要注意：

●降低槓桿。

●可考慮挑選目標導向型的產品。例如平衡式基金，這種基金的獲利目標，是每年以倫敦同業拆款利率（libor）上加1～2個百分點。一般來說，這類產品的波動度會比較小、穩定度較高。

●不要放棄投資。對於有存退休金需求的投資人來說，把錢擺在現金，最後購買力將會被通貨膨脹所侵蝕、會離退休目標愈來愈遠。

（圖片來源：陳德信）

依自己投資屬性理財 先建構投資組合再挑標的

匯豐銀行財富管理業務部資深副總裁王金生也分析，2019年，在投資理財上，有3個重要關鍵必須要注意：

●資金比例的控管。根據自己的年齡、目標和風險屬性等，調配資金要有多少放在股票？多少放在債券？又有多少要用現金的方式持有？

●以時間換取空間。透過時間累積所達到的複利效果，來打敗通膨跟市場波動。

●先建構投資組合，再挑選投資標的。「這剛好跟台灣一般大眾的觀念相反。」王金生分析，台灣一般的投資人，往往優先關心的是今年該投資什麼標的、是新興市場還是成熟市場。但事實上，真正影響長期財富累積的是建構適合的投資組合、並且持之以恆。

在這樣的觀念下，對於保守型和穩健型的熟齡朋友今年的投資組合，王金生的建議是：

策略①保守型投資人 把錢多放在儲蓄險、定存

年紀較長者，對市場波動的承受度較低。在2019年全球經濟趨緩、動蕩加劇的情況下，建議這類投資人投資組合中，60％放在「財富保全」、30％放在「財富累積」、10％放在「財富增長」。

‧60%配置在「財富保全」：適合「財富保全」類的產品，其中儲蓄險（或年金險）和現金各佔一半。

儲蓄險扮演的是退休資產規劃的保障。而現金部分，王金生則建議，可以考慮一部分放在外幣：3成配置於台幣、3成在美元，另外4成則在澳幣或歐元等其他幣別。「因為美元利率比台幣高，這樣（賺取的）利息會比較高。加上歐元跟美元是蹺蹺板，可以彼此抵銷波動，利息收益更有保障，」王金生強調。

‧30％配置在「財富累積」：包括投資等級債券型基金或者平衡型基金，目的是希望在波動不要太大的情況下，還能達到一定的報酬目標，以對抗通貨膨脹。

以投資等級債券基金為例，這種產品的投資標的以「投資等級債」為主，通常包括已開發市場的政府公債或債信等級良好的大企業（例如蘋果電腦），這類債券的收益率比「高收益債」低（投資等級債的收益率約介於3～4％、高收益債大約為5～7％），但較為穩健。平衡型基金則由基金經理人替投資人進行股債配置。

‧10％配置在「財富增長」：以定期定額的方式投資股票型基金。王金生進一步說明，「這10％的資金建議用定期定額的方式，用中長線來看，趁股市波動，可以分批加碼。才不會有確定不敢投資、漲上去又覺得沒買到可惜。」

策略②穩健型投資人 可加高比重在股票型基金

對比較能接受市場波動的穩健型投資人來說，王金生則建議投資組合中：

‧40％配置在「財富保全」

‧40％配置在「財富累積」

‧20％配置在「財富增長」

透過較高的成長型資產配置，達到長期累積資產的目標。星展銀行消費金融處財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉也強調，對於想要累積資產或有存退休金目標的投資人，即使在目前的市場中，還是可以維持一定的部位在股票市場中。「因為市場時機（market timing，指跌最深進場或漲最高出場的時機）不好抓，要低買高賣不容易。維持一定部位在市場上，是有機會獲得長期投資效益。」

（資料來源：匯豐銀行　整理：賀先蕙）

2018股市已大跌一輪 美國、部分亞股浮買點

此外，陳昱嘉也強調，經歷2018年的大幅震盪，「我們認為部分股市的投資價值已經浮現。」

如果以股票投資的區域來看，陳昱嘉相對看好美國和不含日本的亞洲市場。以美國來看，主要是即使在經濟趨緩下，美國企業的成長前景仍優於其他已開發市場。

而看好亞洲主要是由於多數亞洲市場，受到中美貿易戰的影響，股市都有不小的修正。「我們認為，平均值以下已經是買進的時間點。現在（亞洲許多市場）已經跌到平均值負一個標準差、評價面已經跌到非常深，」陳昱嘉強調。

展望2019年，專家們都預期市場還是會持續波動。對投資人來說，最好的方法就是做好配置、承擔你能夠承受的風險，然後讓錢穩穩地替你養大荷包。

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