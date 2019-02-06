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這對好友先後罹癌！女童4年前成功變「抗癌戰士」　暖心陪他身旁治療

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國際中心／綜合報導

美國芝加哥11歲女孩艾瑪（Emma Bergeron）在4歲時被診斷出有白血病，在跟病魔抗爭了6年之後，在2014年完成最後一次治療痊癒；不過她最好的朋友約翰（Johnny Sorial）卻在2年前，出現腳痛、疲勞和失去食慾的症狀，經過診斷發現同樣也罹患了白血病。儘管這是一個壞消息，現正努力做化療的約翰在艾瑪的陪同及支持下，克服了對治療的恐懼，準備迎接最後一次療程，兩人的友情更因為這場病變得更加深厚。

根據外媒報導，艾瑪在4歲時被診斷出患有白血病，並在2014年接受最後一次治療，並獲得全面性的痊癒，只不過她每想到的是，這樣的事情，竟然在2年後發生在自己最好的朋友約翰身上。

住在艾瑪家隔壁的約翰在2016年9月時，除了腳部的部分開始劇烈疼痛，還出現疲勞、完全缺乏食慾的症狀，隨後送醫檢查出患有白血病。在治療的過程中，約翰因為強烈的化療，出現嚴重焦慮得症狀，幸虧經歷過這一切的艾瑪陪在他身邊，看著現在已經戰勝病魔可以蹦蹦跳跳的好朋友，也讓他對治療變得更積極。

報導中指出，約翰在2018年11月的時候進行最後一次的化療，他說，一開始他也不相信自己會得病，一直到第一次的化療會議以前，他也沒有意識到自己病情有多嚴重；治療初期他出現了焦慮，特別是醫生和護士利用鼻胃管餵食藥物時。

在這個時候，艾瑪的出現讓約翰獲得了力量，艾瑪會到醫院陪好朋友一起畫畫、玩樂高，讓約翰覺得不再悲觀，也不會出現焦慮的感覺。對此，約翰的父母覺得很欣慰，同時也對兒子擁有一個這樣的朋友感到欣慰，兩人的友誼讓人驚嘆！

據悉，艾瑪跟約翰成立了一個「Lemonade for Leukaemia」的平台，為兩人接受的兩間醫院分別募款到6000美元（約18萬台幣）。

▼艾瑪跟約翰。（圖／翻攝自推特／World Health News

▲▼（圖／翻攝自推特／World Health News）

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關鍵字：白血病,病魔,抗癌,好朋友

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