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進擊的素人！林義豐「虧雞」闖台南　藍綠也驚驚

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Crazy Friday台南第一次　70歲林義豐推票選！網拉票：百大DJ落後。（圖／翻攝林義豐YouTube）

▲林義豐。（圖／翻攝林義豐YouTube）

政治中心／綜合報導

2018九合一大選政治素人紛紛崛起，為過往的藍綠之爭增添更多火花。台南市素來為民進黨的鐵票倉，國民黨想拚翻轉，兩強之戰卻遇上不按牌理出牌的「虧雞福來爹」林義豐，民調甚至一度超越藍營，位居第二，備受關注。儘管最終林義豐以8萬4153票，8.71%的得票率落選，但選戰期間的超狂作風，也為自己圈了大批粉絲，成了「年輕人的新寵物」。

70歲的伍采集團創辦人林義豐憑著提出「瘋狂星期五」（CRAZY FRIDAY）政見轟動全台，因為一口親切的台灣腔跟獨特的「7」手勢而爆紅，不只如此，林義豐更說到做到，自掏腰包一連舉辦2場音樂季，更讓他人氣飆升。

林義豐生於台南市金華路，畢業於台南市立協進國小，美國維吉尼亞州科技管理大學企業管理碩士。對於為何投入選戰，林義豐表示，他想喚醒台南市民，並秉持取之社會，用之社會的精神，大小捐款都不收，而最受矚目的的「瘋狂星期五」（CRAZY FRIDAY）則是自己走過世界128國後想出來的。

林義豐個人特色鮮明，括起「虧雞」旋風，還曾擠掉國民黨的高思博，讓黨主席吳敦義都說，「台南還要奮鬥」。然而，主打網路「空戰」的林義豐未能成功將其轉換成實質選票，最終以得票數第4名落選告終。民進黨的黃偉哲獲36萬7518票當選台南市長、高思博31萬2874票、而「全台最棒里長」陳永和則以11萬7179票位居第3。

林義豐創造自己的選舉亮點，敗選後一舉一動仍有不少網友關注，盼他再復出辦電音趴，甚至拱選立委，但林義豐都相當低調，未來動向成為焦點。

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關鍵字：林義豐,高思博,黃偉哲,虧雞福來爹

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