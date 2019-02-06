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吳蕚洋一唱成名　靠蜂蜜檸檬闖政壇

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▲▼台北市長候選人辯論，無黨籍候選人吳蕚洋。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳蕚洋以無黨籍之姿參選台北市長。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

2018九合一選戰政治素人成為焦點。面對白藍綠三方勢力互搶的首都台北市，無黨籍的吳蕚洋為了「救眾生」投入選舉，一路狂推蜂蜜檸檬，辯論會上更以一首《愛江山更愛美人》搶走焦點，可以說是年度最強「佛系侯選人」。

吳蕚洋現年58歲，省立台中商專（今國立台中科技大學）企業管理科、逢甲大學財稅學系畢業。目前為兆豐金控旗下子公司兆豐產物保險股份有限公司花蓮分公司經理。

吳蕚洋2018年投入台北市長選戰，稱是受彌勒佛之託，為了救世才參選。而在電視辯論會一路狂談蜂蜜檸檬，還高唱「愛江山更愛美人」，歌詞提到，「人生短短幾個秋，不醉不罷休，東邊我的美人哪，西邊黃河流，來呀來個酒啊，不醉不罷休，愁情煩事別放心頭」，引發關注，搶走其他候選人的鎂光燈。

事實上，吳蕚洋多次表示，自己參選主要目的就是為了推廣蜂蜜檸檬，更錄製影片封其為「人間功能最強的食物」，希望藉政治力量廣，讓眾生遠離病苦。

吳蕚洋說，自己10年前發現蜂蜜檸檬的療效，覺得不該自己獨享，有一天突發奇想，若能以政治力量推廣，就能更快讓眾生脫離病痛，「這念頭一起來，不久，託夢之神就來訪了，可見上蒼仍舊愛著世人」，競選台北市長的政見之一，就是每日將蜂蜜檸檬配送到便利超商，一杯只要10元。

儘管最終選戰結果，吳蕚洋以得票數5617落選，無緣拿回200萬保證金，但好聲音吸引眾多粉絲，跨年時還與《愛江山更愛美人》原唱李麗芬合體獻唱，讓大批網友狂讚，「一開口就沒漏氣，屌打一堆唱現場就走音的歌手」、「電爆一票假唱藝人啊」、「他真的太浪費了，應該當歌手才對」、「今年聽這一首就夠了」、「今年最經典」，紛紛跪求出道。

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