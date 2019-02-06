俄國防部長：俄軍裝備現代武器水平2019年應達67%

▲俄羅斯國防部長紹伊古。（圖／翻攝自環球網）

大陸中心／綜合報導

俄羅斯國防部長紹伊古（Сергей Кужугетович Шойгу）日前表示，俄羅斯軍隊現代化武器裝備比例已經達到61.5%，共接裝了1500種武器和8萬個單位的軍事裝備，「這是一個龐大的數字」。此外他也指出，俄軍裝備現代武器的水平2019年應達到67%。

紹伊古表示，2018年俄羅斯武裝力量在現代武器裝備方面取得了突破性進展，整體裝備水平優於任何一個國家，「我們整體上在武器現代化水平方面達到61.5%。這種武器現代化的程度目前是任何一個國家軍隊都沒有達到的」，而2010年至2020年國家軍備計劃給出的任務正在按計劃實施。

俄國軍隊約有現役190萬人，另外有約200萬人的備役部隊，俄羅斯陸軍、俄羅斯空天軍和俄羅斯海軍等3個軍種，以及空降軍和戰略火箭軍2個「獨立兵種」還有後勤部。另外還有聯邦安全局控制的邊防軍，俄羅斯聯邦安全會議控制的國家近衛軍，這些部隊不屬於俄軍，但也會參與武裝行動。

紹伊古生於1955年，2012年11月接任俄羅斯聯邦國防部長，目前是大將軍階。他的前任部長阿納托利·愛德華多維奇·謝爾久科夫（俄語：Анатолий Эдуардович Сердюков）曾領導俄國軍事改革，但因非軍人出身的身分引發爭議，也正因如此，當年紹伊古的接任也被外界視為俄國總統普京安撫軍方的行為。