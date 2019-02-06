　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

俄國防部長：俄軍裝備現代武器水平2019年應達67%

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲俄羅斯國防部長紹伊古。（圖／翻攝自環球網）

▲俄羅斯國防部長紹伊古。（圖／翻攝自環球網）

大陸中心／綜合報導

俄羅斯國防部長紹伊古（Сергей Кужугетович Шойгу）日前表示，俄羅斯軍隊現代化武器裝備比例已經達到61.5%，共接裝了1500種武器和8萬個單位的軍事裝備，「這是一個龐大的數字」。此外他也指出，俄軍裝備現代武器的水平2019年應達到67%。

紹伊古表示，2018年俄羅斯武裝力量在現代武器裝備方面取得了突破性進展，整體裝備水平優於任何一個國家，「我們整體上在武器現代化水平方面達到61.5%。這種武器現代化的程度目前是任何一個國家軍隊都沒有達到的」，而2010年至2020年國家軍備計劃給出的任務正在按計劃實施。

俄國軍隊約有現役190萬人，另外有約200萬人的備役部隊，俄羅斯陸軍、俄羅斯空天軍和俄羅斯海軍等3個軍種，以及空降軍和戰略火箭軍2個「獨立兵種」還有後勤部。另外還有聯邦安全局控制的邊防軍，俄羅斯聯邦安全會議控制的國家近衛軍，這些部隊不屬於俄軍，但也會參與武裝行動。

紹伊古生於1955年，2012年11月接任俄羅斯聯邦國防部長，目前是大將軍階。他的前任部長阿納托利·愛德華多維奇·謝爾久科夫（俄語：Анатолий Эдуардович Сердюков）曾領導俄國軍事改革，但因非軍人出身的身分引發爭議，也正因如此，當年紹伊古的接任也被外界視為俄國總統普京安撫軍方的行為。

ET快訊
Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月照樣考高分
68歲郭台銘豬年報喜！曾馨瑩懷「第四胎」
快訊／6少年鶯歌河堤戲水　1人溺水無呼吸心跳

關鍵字：俄軍,紹伊古

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍導彈巡洋艦和貨船「佛州外海相撞」！　船身、甲板損傷

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

俄羅斯升級「口徑-M」巡弋飛彈　射程4500公里

俄國防部長：俄軍裝備現代武器水平2019年應達67%

替換老舊S-300　俄今年開始部署S-350「勇士」地對空導彈系統

英國增購17架F-35戰鬥機　總數將達到35架

大陸泡麵曾征服俄軍味蕾　俄空軍司令部一次就訂5千箱

台海議題首次納入報告！美智庫公布2019年預防優先事項

韓國自研導彈「海弓」測試成功　 2021年大批裝備

無人機也開始用「綠能源」　在空中不間斷晝夜續航

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

美軍導彈巡洋艦和貨船「佛州外海相撞」！　船身、甲板損傷

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

俄羅斯升級「口徑-M」巡弋飛彈　射程4500公里

俄國防部長：俄軍裝備現代武器水平2019年應達67%

替換老舊S-300　俄今年開始部署S-350「勇士」地對空導彈系統

英國增購17架F-35戰鬥機　總數將達到35架

大陸泡麵曾征服俄軍味蕾　俄空軍司令部一次就訂5千箱

台海議題首次納入報告！美智庫公布2019年預防優先事項

韓國自研導彈「海弓」測試成功　 2021年大批裝備

無人機也開始用「綠能源」　在空中不間斷晝夜續航

中職／了解球員特質、傷勢　陳柏穎為富邦設專屬菜單

獨／殺貓丟垃圾桶稱環境維護　苛扣教師鐘點費中途學校問題多

超紅卡通豬！幼兒巨星佩佩豬　八年級回憶「飛天少女豬」

美軍導彈巡洋艦和貨船「佛州外海相撞」！　船身、甲板損傷

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

美洲獅從後方攻擊！　慢跑男「徒手掐死牠」負傷開車就醫

8樣「奪命物品」千萬別放車內　香水長期放車上＝慢性中毒　

中職／力學與觀察力！陳柏穎、朱偉銘讓富邦練得更強

花東縱谷走春去！療癒「油菜花海」花期倒數　投票換小禮

狂開印鈔解決物價崩潰　宋、金、元、明都有過惡性通膨

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

軍武熱門新聞

陸泡麵征服俄國　空軍秒訂5千箱

韓國自研導彈「海弓」測試成功

西班牙2艘護衛艦計畫加入美法戰..

美軍「無畏」直升機預計2019..

砰！　F-18大黃蜂被遭擊影片..

台海議題首次納入美2019預防..

無人機用「綠能源」　不間斷續航

手榴彈到戰鬥機　5創新改變一戰

陸媒：台灣可能接手美巡洋艦

俄「哈士奇級」核潛艇計畫採模組..

中國航母需有幾艘　張召忠這樣說

解放軍用S-400擊落高超音速..

接收F-35的DNA　F-16..

俄開始部署S-350地對空導彈..

更多熱門

相關新聞

美上將：解放軍空軍規模2030與美匹敵

美國前空軍參謀長威爾許（Mark Welsh）上將表示，中俄兩國漸漸趕上美軍實力，「解放軍現在擁有的技術比我們之前擁有的更好，俄軍也一樣；如果按目前發展趨勢，解放軍空軍2030年就可與美國空軍的規模和實力相匹敵，即便美軍仍保持優勢，中美間的技術差距也會大幅縮短。」

俄向寮國回購30輛二戰時期T-34坦克

俄軍新無人機　航程覆蓋全歐洲

「東方-2018」中俄動員30萬士兵

俄72枚X-32即摧毀美2航母編隊

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

應采兒「孕肚正面照」拜年！

130年前墓碑浮字跡　他看懂後暖心笑了

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面