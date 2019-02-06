網紅轉政！ 呱吉吊車尾當選市議員「真的督到柯文哲」

▲邱威傑、柯文哲。（合成圖／記者季相儒、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

2018年九合一大選結束後，台灣政壇注入一股新氣象。在網路上擁有高人氣的YouTuber「呱吉」邱威傑當選台北市議員，成功闖進台北市議會，就如他選前所說的要「督」台北市長柯文哲，最後真的成真了！

邱威傑為YouTube頻道《上班不要看》負責人，以1萬1786票數，5.28%的得票率勝選。在選前，他帶著20萬現金登記參選，同時也提出自己政見主軸「民主政見開箱城市。」

邱威傑表示，要把這項政見當成社會行為、行為藝術，實驗一位沒有政治世家背景及財閥支持，或是無黨依靠結盟的人，參與民主政治到最後結果會是如何。他還引用一句喜歡的名言「普通人的自由主義」，希望藉由這方向，試驗自己可以貢獻什麼樣的程度給民眾。

去年7月，北市府在大佳河濱舉辦的國際電音派對《Unite with Tomorrowland》噪音太大，影響到周邊居民，邱威傑認為柯文哲身為台北市的大家長應該出面道歉，雖然，辦活動提升台灣能見度很好，但是解決市民的困擾也是市長的責任，認為柯文哲就算再受到市民的愛戴，也應該受到人民的監督。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者季相儒攝）

邱威傑提到民主的真諦，「你要選出你心目中最優秀的人，但是你又不會真的什麼都相信他，你不會讓他想幹嘛就幹嘛，做事情要照規矩，還要受到監督」，並以香港電影《東方三俠》台詞「中國不能一天沒有皇帝」暗諷柯文哲，「在正常的人當了皇帝，都有可能變成狂妄的白痴」，他還告白「我愛柯文哲」，因此要用一生監督他。

2018年11月24開票結果出爐，邱威傑成功擠入台北市松山、信義區議員名單，吊車尾當選市議員。他在確定當選後也在YouTube頻道直播發表感言，為了避免自己向政治勢力妥協，只會做完這一任，之後會尋找理念和他相同的年輕人，把理想傳承下去。

次月25日，邱威傑初次進入議會參加就職典禮並進行宣誓，還帶了兩名「拍片員」，以自己的視角直擊北市議會，讓更多人看到議會的運作過程。

▲呱吉議場拍片。（圖／記者周書羽攝）

邱威傑當選後，首次以新科議員的身分上網路節目，大談選舉秘辛，更爆料市議員可以撈錢，否則怎麼會有人花一兩千萬去選舉，這絕對是有好處的，而說到重點時卻一時嘴軟「我不好說我現在的同事們是怎麼幹的」。

▲呱吉上網路頻道爆料市議員撈錢內幕。（圖／翻攝YouTube Joeman頻道）

此外，外界也好奇邱威傑首次質詢的表現，他說，不希望它太戲劇化，「不會像王世堅一樣帶道具，他的質詢有一個特色，就是他會帶自己的道具。」他解釋，如果要帶道具的話，「希望那會是一個可以幫助我說明的道具，而不是一個幫助表演的道具，我覺得那個太可笑。」

而提到未來質詢項目，邱威傑指出會偏向文化、交通，因為自己是個網路創作者，這也是他比較感興趣的主題，而他也會選擇加入交通、教育委員會，教育委員會底下包含文化跟觀光傳播，這些都他會關心的議題。

邱威傑以網紅之姿闖入政壇，起初外界並不看好，認為網路聲量很難轉換成實際選票，但是他真的做到了，且將在這4年的任期中，代替選民好好監督柯文哲。

▲柯文哲出席臺北市議會第13屆議員就職餐會,邱威傑呱吉。（圖／記者季相儒攝）