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台海議題首次納入報告！美智庫公布2019年預防優先事項

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▲▼加賀號護衛艦與隆納·雷根號航空母艦在南海演習。（圖／路透社）

▲日軍加賀號護衛艦與美軍雷根號航空母艦在南海演習。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

美國智庫外交關係委員會（CFR）近期發布報告，列出美國未來一年應該優先預防的衝突和關注事項，除了網路攻擊和伊朗問題外，台海議題也首次被納入報告。美國四星上將維西將軍（John W. Vessey）說，《預防優先事項報告》能幫助華府了解世界各地衝突和不穩定的狀況，這有助於政策制定者可以把注意力集中在最重要的風險上。

報告列出9項最該優先關注的事項，第一項便是能夠癱瘓美國基礎設施的網路攻擊；第二是如果與北韓的無核化談判破裂後，朝鮮半島可能緊張局勢再升級；第三為伊朗與美國或其盟國間的武裝對抗；第四是中國與一個或多個東南亞聲索國（汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南）在南海爭議海域起衝突。

除了上述事項外，美國本地或他國極端組織對美國或盟友的恐怖攻擊、敘利亞政府繼續實施暴力控制、委內瑞拉的經濟危機和政治不穩定、葉門惡化的人道主義危機、塔利班叛亂也都是需要關心的問題。主要撰寫報告的斯特爾斯（Paul B. Stares）還說，這9大事件都在報告中被列為「第一級」，也就是政府需要首先處理的議題。

▼美智庫列出2019年值得關注的首要衝突。（圖／翻攝自CFR官網）

▲▼美智庫列出2019年值得關注的首要衝突。（圖／翻攝自CFR官網）

報告指出，專家和政策制定者該對中美間的衝突越來越擔憂，尤以南海的武裝對抗為重點，台海議題雖然會是導致中美危機的因素，不過這只是次要焦點，因此台灣問題列為「第二級」重要性。報告也首次針對中美洲、南美洲的3種狀況進行評估，發現委內瑞拉的狀況最令人擔憂，尼加拉瓜的政治暴力、墨西哥組織犯罪同樣值得關注。

廈門大學台灣研究院政治研究所所長陳先才曾向中評社表示，民進黨執政當局不願意放棄「台獨」分裂活動、不願意回到兩岸關係和平發展的正確道路上，不斷拉攏國際勢力介入台灣問題，這可能讓台海危機形勢升高，甚至爆發新一輪台海危機。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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