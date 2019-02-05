　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

初二回娘家禁忌！拜拜犯這大忌「象徵凶兆」　做好3件事避噩運一整年

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大稻埕霞海城隍廟,民間信仰,廟宇,宮廟,宗教,寺廟,拜拜,祭祀,祭拜,求神問卜,古蹟,文化資產,拜月老,求姻緣,迪化街。（圖／記者李毓康攝）

▲大年初一家家戶戶出門到廟裡拜拜，祈求來年平安。（資料照／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

一元復始萬象更新，過年禁忌多，除夕除了要將紅包壓在枕頭下，初一更是重要，否則一年運不順，但初二可也不能太鬆懈，因為民間習俗提到回娘家要記得帶禮品，祭祀也忌殺生，還要記得早出早歸，以免犯忌一整年噩運纏身。

大年初二是過年重要的日子之一，民間習俗，這天最隆重的活動，就是出嫁的女兒要帶著丈夫、孩子回娘家拜年，也被稱為迎婿日，但也有不少禁忌，常見的包括三大項：

第一，送禮必須雙數。女兒回娘家不能空手，帶著伴手禮回娘家，以表示孝敬父母，但單數不吉利，會讓今年家運不好，因此必須帶雙數。

第二，祭祀忌殺生、忌用刀類，因為刀為兇器，可解剖牲畜，意味著凶和破的不祥之意，可改用拜鮮花取代。

第三，早出早歸，避免招來噩運。

▲▼內湖梘頭福德祠,宗教信仰,傳統祭祀習俗,夜弄土地公,遶境,元宵節,鞭炮,環境污染,噪音,爆竹煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲初二拜拜忌殺生，以免招來噩運。（資料照／記者李毓康攝）

事實上，回娘家也稱為「回門」、「歸寧」。傳說，從前有一位女孩子，不顧爸爸的反對嫁給了一位窮人，後來爸爸去世後，媽媽忍不住思念，就找女兒和女婿回家，請他們吃了一頓大餐團聚團圓，而這一天剛好是大年初二，所以本來因為母親思念而促成的聚會，不知不覺就與團圓夜結合，成為「回娘家」的習俗。另外，除夕本來就是團圓夜，初一又是拜年日，因此回娘家訂在初二也最為恰當。

除了禁忌，初二也有一些禁忌，做到就能開啟一年的好彩頭。例如：

一、忌洗衣，初一初二據說是水神的生日，盡量不要洗衣服。

二、忌午睡，初一初二不可睡懶覺、白天午睡，否則一整年都會懶惰，其中也有含義是因過年期間很多客人到家裡拜年，睡午覺很失禮。

三、忌倒污水、垃圾、掃地，過年期間盡量不要從事打掃工作，容易將家中財氣掃掉。

四、忌討債，過年期間不論是被要債或討債，都會讓人在一整年都很倒霉。

ET快訊
公婆「變態霸凌」逼生第三胎　除夕還嗆親家..媳忍3年大爆發
首次半小時抽完60支籤擲嘸筊！南鯤鯓代天府宣布今年沒國運籤
夫手機半夜狂響是「老婆」傳親密照！正宮被吵醒一看氣歪

關鍵字：初二,回娘家,大年初二,春節,過年,禁忌,過年禁忌,凶兆,拜拜,祭拜,殺生

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

春聯8大禁忌懶人包！大門「貼錯」最糟糕　一年福氣倒光光

影／除夕大禁忌！祭拜祖先「3種水果」恐招厄運　民俗專家：全家都危險

偏方治胃病！男蒐集「5種動物苦膽」泡水喝3天　鼻吐白沫命危

初二回娘家禁忌！拜拜犯這大忌「象徵凶兆」　做好3件事避噩運一整年

致敬太空英雄！5具「遺體」飄浮在宇宙　他是唯一葬在月球的人

深入靜謐的「太陽系守護者」！探測器墜入木星　極限58分鐘後蒸發

屏東深夜奇景！BMW無違和卡路中　三寶「隱藏版停車格」網友看傻

腸道也有造血幹細胞！生產的血細胞佔全身10%

秒看出胡牌了！網曝麻將贏錢秘技「3個一組找眼睛」　賺紅包靠這招

鍵盤F1～F12小知識！F4躲上司或母親神技　網笑：老司機都懂

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

偏方治胃病！男蒐集「5種動物苦膽」泡水喝3天　鼻吐白沫命危

初二回娘家禁忌！拜拜犯這大忌「象徵凶兆」　做好3件事避噩運一整年

致敬太空英雄！5具「遺體」飄浮在宇宙　他是唯一葬在月球的人

深入靜謐的「太陽系守護者」！探測器墜入木星　極限58分鐘後蒸發

屏東深夜奇景！BMW無違和卡路中　三寶「隱藏版停車格」網友看傻

腸道也有造血幹細胞！生產的血細胞佔全身10%

秒看出胡牌了！網曝麻將贏錢秘技「3個一組找眼睛」　賺紅包靠這招

鍵盤F1～F12小知識！F4躲上司或母親神技　網笑：老司機都懂

17歲少年賣腎換iPhone 4s！7年後慘爆「終生癱」　手機殘值僅1個便當

鷹眼老警察不會說的秘密！鴿子哥低調爆「最容易被攔檢」的4種車

偏方治胃病！男蒐集「5種動物苦膽」泡水喝3天　鼻吐白沫命危

重解南鯤鯓國運籤「行舟上高灘」！韓國瑜逆轉勝　網直呼：神預言

月給3萬過年包120K！媽媽開口要年終…他忍痛匯3.6萬：再討就斷絕母子關係

蔡英文春節談話盼華人「過過民主生活」　路透：挖苦中國

過年迎戰夫家25組大家庭！　「嫁入22年認不出長輩」狂被念…老公反應讓她心寒

蔡英文跟「迷你廚師」做菜 　私房食譜曝光

恭喜發財！善用定期存款　替小孩的紅包小錢變大錢

排旋轉蓮花、「春福」等字　央視春晚2萬人共演「少林魂」

電商世代前進義烏　00後台青林柏翰：有種往前衝的氛圍

更新／初一國道南下紫爆　國5石碇服務區→坪林車速僅19公里

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

新奇熱門新聞

屏東奇景！BMW三寶隱藏版停車..

敬太空人　唯一葬在月球的科學家

女友上廁所　男友一秒轉頭吻正妹

麻將賺紅包秘技「3個一組找眼睛..

探測器墜入木星　極限58分鐘後..

鍵盤F1～F12小知識　學會省..

女友說對性無感　他上鉤才發現：

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁..

台中老司機集體迷路　按摩店神回..

婚攝狂拍伴娘雪乳！肥新娘怒告

發燒被大媽強迫讓坐　正義奶站出..

賣腎買iPhone！少年7年後..

億元風神現國道！大家猜車主是他

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

更多熱門

相關新聞

出入境破13萬 桃機列3大安檢注意

大年初一進入連假第4天，桃園國際機場統計，除夕（4）日機場客機起降678架次(含加班機27架次)，旅客運量共計10萬7297人次，疏運順利，大年初一旅客運量預計將突破13萬人次。由於春節期間出國人潮較多，為了避免耽誤行程，桃機也提供安檢3大注意事項，請民眾留意。

更新／國道南下已開始塞！

赴法鼓山撞鐘　蔡英文：繼續為台努力

買18張中15！桃園新婚夫刮出100萬

超10億人收看 港媒解密春晚

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下禁入

第1個2000萬刮出啦！女刮完嚇呆不敢叫

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

女性友教戰撩妹！耿直男秒回秒句點

前男友都包1萬！女：過完年就分

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

「孝子媽」太溺愛　自願獻身15歲兒

3命理師認證！豬年2生肖是財運、戀愛運雙料王

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開傻眼

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

健身爆乳網紅槓上館長：上班被當8hr清潔工！

初一福袋抽保時捷　全聯9點開搶

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面