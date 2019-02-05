初二回娘家禁忌！拜拜犯這大忌「象徵凶兆」　做好3件事避噩運一整年

▲大年初一家家戶戶出門到廟裡拜拜，祈求來年平安。（資料照／記者李毓康攝）



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一元復始萬象更新，過年禁忌多，除夕除了要將紅包壓在枕頭下，初一更是重要，否則一年運不順，但初二可也不能太鬆懈，因為民間習俗提到回娘家要記得帶禮品，祭祀也忌殺生，還要記得早出早歸，以免犯忌一整年噩運纏身。

大年初二是過年重要的日子之一，民間習俗，這天最隆重的活動，就是出嫁的女兒要帶著丈夫、孩子回娘家拜年，也被稱為迎婿日，但也有不少禁忌，常見的包括三大項：

第一，送禮必須雙數。女兒回娘家不能空手，帶著伴手禮回娘家，以表示孝敬父母，但單數不吉利，會讓今年家運不好，因此必須帶雙數。

第二，祭祀忌殺生、忌用刀類，因為刀為兇器，可解剖牲畜，意味著凶和破的不祥之意，可改用拜鮮花取代。

第三，早出早歸，避免招來噩運。

▲初二拜拜忌殺生，以免招來噩運。（資料照／記者李毓康攝）

事實上，回娘家也稱為「回門」、「歸寧」。傳說，從前有一位女孩子，不顧爸爸的反對嫁給了一位窮人，後來爸爸去世後，媽媽忍不住思念，就找女兒和女婿回家，請他們吃了一頓大餐團聚團圓，而這一天剛好是大年初二，所以本來因為母親思念而促成的聚會，不知不覺就與團圓夜結合，成為「回娘家」的習俗。另外，除夕本來就是團圓夜，初一又是拜年日，因此回娘家訂在初二也最為恰當。

除了禁忌，初二也有一些禁忌，做到就能開啟一年的好彩頭。例如：

一、忌洗衣，初一初二據說是水神的生日，盡量不要洗衣服。



二、忌午睡，初一初二不可睡懶覺、白天午睡，否則一整年都會懶惰，其中也有含義是因過年期間很多客人到家裡拜年，睡午覺很失禮。



三、忌倒污水、垃圾、掃地，過年期間盡量不要從事打掃工作，容易將家中財氣掃掉。



四、忌討債，過年期間不論是被要債或討債，都會讓人在一整年都很倒霉。