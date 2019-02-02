春聯8大禁忌懶人包！大門「貼錯」最糟糕　一年福氣倒光光

▲家家戶戶過年貼春聯，但其中大有學問。（圖／記者李毓康攝）

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過年家家戶戶都會貼春聯，但其中可是大有學問。民俗專家楊登嵙有8點提醒，像是新春聯不能貼在舊春聯上、大門口別單貼「春」、除夕貼春聯最吉利等。至於如何分辨上下聯？其實看字尾發音就能清楚分辨。

一、如何分辨上下聯？

通常拿到的春聯通常有三幅，兩幅直聯一幅橫聯，直聯的其中一幅若最後一字是仄聲字（注音三聲、四聲），就是上聯，平聲（注音一、二聲）則為下聯。例如：天增歲月人增壽（仄聲，是上聯）、春滿乾坤福滿門（平聲，是下聯）。

如果上下聯最後一字平仄聲都相同怎麼辦？這時就必須用台語發音來辨別，其中與國語發聲有明顯區別，且發聲短促、較為重音者為上聯。例如：「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。

二、大門口不要單貼一個「春」

居家大門口可以貼福、招財進寶等，但不要單貼一個「春」字。因為在古代，只有怡紅院（聲色場所）會在門口貼春，此舉容易招來爛桃花。

三、大門口不倒貼春聯

依照古禮，「倒」與「到」是同義字，把「財」倒過來貼，雖是「財到」之意，但大門口千萬不可以把財倒過來貼，因為這代表「家中的財會倒光光」。同樣道理，大門口「福」字也不能倒貼，否則會把福氣倒光。

至於家中的窗戶、內門、水缸和酒缸等器具為何可以倒過來貼？是因為水缸、酒缸等存放東西的容器在使用時「會用倒的」，若在上頭倒貼「福」、「財」等字，在容器顛倒時就會轉正，有著福倒不出來、錢倒不出來的寓意。

家中的內門、內窗也是同意思，象徵財到、福到，好運氣不會從家中大門悄悄溜走。

四、貼春聯貼單數才吉利

單數1、3、5為陽，偶數2、4、6為陰，偶數容易招陰，與供奉神明數目一樣，所以大門口貼春聯時，記得要貼單數，象徵吉祥，而整個家中所貼的春聯數目則不計算陰陽。

五、貼春聯的時間

農曆12月24日送神開始，有空就要打掃，直到除夕要打掃好才貼春聯。貼春聯的時間最好是除夕早上6點到中午12點之間，因為這時段陽氣最旺，把舊春聯撕下來、撕破，再貼上新春聯，象徵除舊佈新。

至於中午12點後，因為要拜祖先、地基主，所以除夕中午12點前貼春聯最適合。

六、舊春聯要撕下來

注意不能直接把新春聯貼在舊春聯之上，因為把舊春聯撕下來、撕破，再把新春聯貼上去，才能真正象徵除舊佈新，為新的一年帶來好運氣。

七、避免不吉利的字

近年來春聯講求個性化，許多人會把自己的感受、喜好、住家特點和期望通通寫進去。但無論是自己寫還是從外面買，都要注意上頭不要出現「滅」、「絕」、「死」、「亡」等字，而且同音字意義不好也不要出現。

八、喪事不可貼春聯

家裡有喪事未滿1年不貼春聯，否則好像是在慶祝。另外，也不可以包粽子，否則意寓「包中」、一個接一個，那就糟糕了！