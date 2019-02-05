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俄計畫2030年首次登月　任務將為期14天

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▲▼俄羅斯太空船聯合號（Soyuz）日前遭電鑽蓄意破壞。（圖／達志影像／newscom）

▲俄羅斯太空船聯合號（Soyuz）。（圖／達志影像／newscom）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯航太集團（Roscosmos）載人航天工程總設計師米可林（Yevgeny Mikrin）透露，2030年至2035年是創建月球軌道器的時間範圍，俄國太空人將於2030年後首次登月，任務時間為期14天。

根據外媒報導，登月計劃分成三個階段，第一階段將延續至2025年，包括在國際太空站完成所有的技術、載人航天器測試，以及在自動探測器的幫助下實施月球探索等任務。第二階段從2025年至2035年，主要測試登陸月球的方法，包括執行首次載人飛行至月球表面的任務，還將把用於建設可居住太空基地的部分建材放置月球上方。第三階段於2035年後啟動，將搭建一座完整可居住的月球基地。

報導還提到，俄羅斯航太集團計畫建造的可供人類訪問基地，將會藉助人形機器人（robot avatar）來研究月球。俄羅斯航太總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）指出，該基地「不會經常有人但可以訪問」，負責管理的機器人將成為人類在月球上的化身。他還表示，俄方的計畫會大於美國的阿波羅計劃。

羅戈津指稱，俄羅斯航太集團將探索使用月球土壤作為資源的可能性，這種資源可以幫助3D列印新零件和維修設備，從而無需自地球上獲得昂貴的補給。

▼火箭送物資到國際太空站。（圖／翻攝自美國太空總署官網）

▲▼火箭送物資到國際太空站 。（圖／翻攝自NASA官網）

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