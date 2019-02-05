南北市長夫人「衣Q比一比」　李佳芬熱情奔放、陳佩琪溫柔婉約

▲高雄市長夫人李佳芬、台北市長夫人陳佩琪。（合成圖／翻攝自韓國瑜臉書、記者姜國輝攝）

政治中心／綜合報導

外界對官夫人的印象總是有點距離感，不過，也可以因為服裝的打扮給人不同的感覺，像是台北市長柯文哲的妻子陳佩琪知性氣質的形像深植人心，穿著風格走優雅路線，給人溫柔婉約的感覺；而高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬曾任議員，熱心開朗的個性在輔選時受到好評，穿著風格偏向熱情奔放，給人一種道地的親切感。

陳佩琪4年前參加柯文哲的就職典禮，穿著一身百色滾邊的套裝，搭配珍珠項鍊、黑色絲襪跟黑色包鞋，並搭配一個桃紅色系的手拿包，妝容淡雅，整體造型搭配和諧，襯托出她知性的氣質，當時媒體追問柯文哲，老婆打扮的漂不漂亮？柯文哲笑說，「我哪裡敢說不漂亮」。

▲陳佩琪穿著黑白簡約套裝出席就職典禮。（圖／ETtoday資料照）

2018年柯文哲競選連任成功，陳佩琪以全白洋裝配上短版外套、金色細鍊的項鍊點綴整體造型，出席勝選之夜，模樣看起來相當清新、典雅。

▲2018柯文哲競選連任成功，陳佩琪現身勝選之夜。（圖／記者姜國輝攝）

其實，陳佩琪因為市長夫人的身分，偶爾受邀出席公益活動，觀察她的打扮可以發現，陳佩琪經常以洋裝或是套裝得穿著，在加上一件西裝外套增添一點正式感，而她私下妝扮走休閒風，親民的模樣一點都沒有官夫人的架子。

▲陳佩琪陪柯文哲拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲妻子陳佩琪出席聯合醫院活動。（圖／記者季相儒攝）

相較於陳佩琪的氣質典雅，韓國瑜的妻子李佳芬得穿著相比之下就顯得熱情奔放；她在2018年韓國於的就職典禮上，穿上蕾絲禮服，隱約露出性感鎖骨，耳朵上搭配圓圈式的耳環，浪漫捲髮側綁在一邊，看起來相當嫵媚。

▲李佳芬。（圖／地方中心攝）

私下的李佳芬穿著大方，與陳佩琪不同的是經常可以看到她穿著「無袖上衣」走遍大小場合，一改外界對市長夫人嚴肅的形象，自從成為高市長夫人後她相當客氣，更在就職典禮上要大家叫他「佳芬」或「佳芬姐」就好，親切大方的形象真的幫韓國瑜加分不少。

▲李佳芬出席維多利亞小學運動會。（圖／記者唐詠絮攝）

▲李佳芬到高雄英明傳統市場拜票。（圖／記者宋德威攝）

陳佩琪向來給外界的形像知性，出席重要場合時幾乎都以套裝式打扮現身，而李佳芬的風格多變，不管是駕馭禮服、或是輕便服裝都給人煥然一新的感覺，雖然兩人打扮風格不盡相同，但都是市長的最佳幫手。