愛貓過世 讓主人願花百萬打造貓天堂

記者黃彥傑／台北報導

每逢年節假日，飼養貓咪或狗狗的主人們就又要傷腦筋，因為出遠門旅行，不可能將毛小孩關在家中多日，拜託朋友照顧，也非每次都行得通，解決毛主人們的困擾，寵物旅館應運而生。也讓莊雁婷有了實現夢想的機會。

▲莊雁婷訴說開貓旅館經過。（圖／記者黃彥傑攝）

畢業於教育大學的莊雁婷，因為自己知道對管小孩沒辦法，所以畢業後並沒去參加教師甄試。但沒當老師要做什麼？剛出社會的她，對未來相當茫然，為了生活，先是當起教材銷售業務員，過起朝九晚五的上班生活，之後轉進廣告公司擔任製片助理，過著日夜顛倒的生活，因為工作須經常出差，沒時間好好照顧自己飼養的貓咪，再加上看到朋友因不放心獨留貓咪在家而不敢出遠門，她心中開始有了創立貓咪寄宿旅館的念頭。

▲莊雁婷會替貓咪拍照上傳部落格。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

但真正下決心要開店，是因為家中一隻貓咪急性腎衰竭過世。回想在做電影製片至助理時，出外景回來，貓咪變得怪怪的，趕緊送到動物醫院，醫生急救後，嘆了一口氣就說「來不及了！」因自責沒把牠照顧好，情緒低落沒法再工作只好辭職。男友這時鼓勵她放手去做，實現之前開貓旅館的夢想。

「要做就要做和一般不一樣的寵物旅館！」莊雁婷說。知道貓咪隱蔽的習性，她訂製了46間獨立套房，裝潢費花了上百萬。剛開始營運時，一般民眾還不了解貓旅館是做什麼，之後利用網路媒介，部落格和臉書分享，透過上傳住宿貓咪照片，即使飼主不在身旁，也能掌握貓咪狀況，就因為這些貼心舉動，讓許多貓友陸續注意到這家貓旅店，生意才慢慢步上軌道。

貓旅館成立至今邁向第九個年頭，每年過年幾乎是爆滿狀態，讓莊雁婷根本無法回家與家人團聚吃飯，但她也不喊苦，因為照顧這群可愛的貓咪，讓在外出遊的主人吃下定心丸，是她的責任，未來更希望將飼養貓咪正確觀念帶給主人，彼此有良好互動，讓毛小孩都能擁有真正的幸福生活。

▲住宿貓咪活動空間寬敞。（圖／記者黃彥傑攝）

▲莊雁婷逗弄跟店內貓咪。（圖／記者黃彥傑攝，下同）