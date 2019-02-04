　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

愛貓過世 讓主人願花百萬打造貓天堂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃彥傑／台北報導

每逢年節假日，飼養貓咪或狗狗的主人們就又要傷腦筋，因為出遠門旅行，不可能將毛小孩關在家中多日，拜託朋友照顧，也非每次都行得通，解決毛主人們的困擾，寵物旅館應運而生。也讓莊雁婷有了實現夢想的機會。

▲愛貓過世 讓主人願花百萬打造貓天堂。（圖／記者黃彥傑攝）

▲莊雁婷訴說開貓旅館經過。（圖／記者黃彥傑攝）

 畢業於教育大學的莊雁婷，因為自己知道對管小孩沒辦法，所以畢業後並沒去參加教師甄試。但沒當老師要做什麼？剛出社會的她，對未來相當茫然，為了生活，先是當起教材銷售業務員，過起朝九晚五的上班生活，之後轉進廣告公司擔任製片助理，過著日夜顛倒的生活，因為工作須經常出差，沒時間好好照顧自己飼養的貓咪，再加上看到朋友因不放心獨留貓咪在家而不敢出遠門，她心中開始有了創立貓咪寄宿旅館的念頭。

▲愛貓過世 讓主人願花百萬打造貓天堂。（圖／記者黃彥傑攝）

▲莊雁婷會替貓咪拍照上傳部落格。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

但真正下決心要開店，是因為家中一隻貓咪急性腎衰竭過世。回想在做電影製片至助理時，出外景回來，貓咪變得怪怪的，趕緊送到動物醫院，醫生急救後，嘆了一口氣就說「來不及了！」因自責沒把牠照顧好，情緒低落沒法再工作只好辭職。男友這時鼓勵她放手去做，實現之前開貓旅館的夢想。

▲愛貓過世 讓主人願花百萬打造貓天堂。（圖／記者黃彥傑攝）

「要做就要做和一般不一樣的寵物旅館！」莊雁婷說。知道貓咪隱蔽的習性，她訂製了46間獨立套房，裝潢費花了上百萬。剛開始營運時，一般民眾還不了解貓旅館是做什麼，之後利用網路媒介，部落格和臉書分享，透過上傳住宿貓咪照片，即使飼主不在身旁，也能掌握貓咪狀況，就因為這些貼心舉動，讓許多貓友陸續注意到這家貓旅店，生意才慢慢步上軌道。

貓旅館成立至今邁向第九個年頭，每年過年幾乎是爆滿狀態，讓莊雁婷根本無法回家與家人團聚吃飯，但她也不喊苦，因為照顧這群可愛的貓咪，讓在外出遊的主人吃下定心丸，是她的責任，未來更希望將飼養貓咪正確觀念帶給主人，彼此有良好互動，讓毛小孩都能擁有真正的幸福生活。

▲愛貓過世 讓主人願花百萬打造貓天堂。（圖／記者黃彥傑攝）

▲住宿貓咪活動空間寬敞。（圖／記者黃彥傑攝）

▲愛貓過世 讓主人願花百萬打造貓天堂。（圖／記者黃彥傑攝）

▲莊雁婷逗弄跟店內貓咪。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲愛貓過世 讓主人願花百萬打造貓天堂。（圖／記者黃彥傑攝）

ET快訊
台彩秘密統計曝光！大樂透花350元「6+1」7連碰一次中70
撿前面剩的！女買2000刮刮樂以為沒中　店員瞥見100萬！

關鍵字：,貓旅館

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

好熱！先洗個澡！笨賊入屋行竊竟趁隙洗澡　遭屋主活逮

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice　　　

火燒山持續延燒！　「雪山主東峰線」暫停入園

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相　女兒認屍崩潰：回家了

愛貓過世 讓主人願花百萬打造貓天堂

春假要去哪裡溜小孩　中和「3大公園」比遊樂場還好玩！

快訊／新竹明新科大馬路口凌晨氣爆！人孔蓋炸爛飛碎　網驚：晃一下還以為地震

高齡長者車禍比例逐年增加　北市警局出奇招宣導

車禍沒坐安全椅！汐止4歲女童「幾乎腦死」　母自責PO文集氣求奇蹟

史上最強「費洛蒙香水」竟拿她當一頁式廣告　李婉鈺怒報案

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

跛腳老翁電動車沒電...無助站路旁 警追上霸氣扛車！暖心護送他回家

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

好熱！先洗個澡！笨賊入屋行竊竟趁隙洗澡　遭屋主活逮

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice　　　

火燒山持續延燒！　「雪山主東峰線」暫停入園

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相　女兒認屍崩潰：回家了

愛貓過世 讓主人願花百萬打造貓天堂

春假要去哪裡溜小孩　中和「3大公園」比遊樂場還好玩！

快訊／新竹明新科大馬路口凌晨氣爆！人孔蓋炸爛飛碎　網驚：晃一下還以為地震

高齡長者車禍比例逐年增加　北市警局出奇招宣導

車禍沒坐安全椅！汐止4歲女童「幾乎腦死」　母自責PO文集氣求奇蹟

史上最強「費洛蒙香水」竟拿她當一頁式廣告　李婉鈺怒報案

好熱！先洗個澡！笨賊入屋行竊竟趁隙洗澡　遭屋主活逮

溜小孩首選！春節大吃大喝後　與孩童一起到特色公園樂新春

士林官邸花展春節熱鬧開展！過年走春就來曬太陽賞花吧

別白目！打麻將「超雷5大禁忌」　原來打牌前不能剪指甲

華聞快遞／中指院：2019年首月中國百城新房價格穩中微漲

柯文哲警告不准酒駕　「傾向把累犯當作病人看待」

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice　　　

火燒山持續延燒！　「雪山主東峰線」暫停入園

除夕祈福！民眾排隊搶拿春聯　馬英九期許新年「賺大錢」

圍爐必吃鍋！專家推「地中海飲食菜單」低熱量又防失智

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

社會熱門新聞

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚..

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男..

車禍沒坐安全椅！4歲女童幾乎腦..

國道6秒追撞風火輪！9月孕妻哭..

一碗麵5兄妹長大了　2019年..

裸女逛街　她說：游泳衣服就不見

快訊／國道一號「民雄路段」00..

「比基尼登山客」南投獨攀墜20..

中風男尾牙缺席　胸口插刀陳屍住..

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡..

中和「3大公園」比遊樂場還好玩

刮刮樂搶匪曾中百萬　一夜全輸光

中風後連租屋處也沒了…廚師拿刀..

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱..

更多熱門

相關新聞

貓咪「大肚腩」卡門無奈原地扭動

就說平時要好好運動減肥！抖音APP用戶「1768287898」近日有段影片在網路上瘋傳，內容是有隻貓咪要從門口的小縫穿越出來，卻忘了測量自己的身材是否能輕鬆跨越，只見牠使出「洪荒之力」來扭動身體。逗趣的是，當貓咪出來的一剎那，卻看見圓滾滾的鮪魚肚，讓不少網友笑說，「莫非是阿嬤養的？」

綠島驚傳大量毒貓狗　兇手仍不明

4年打造貓樂園網跪了！其實只養2隻

剪指甲好可怕！喵星人定格不敢看

媽拒養新貓　一看超高顏值秒收編

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

命理專家教大家超簡單旺財術！

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

勝利夜店爆代客撿屍！拖醉女進房

初代「黑Girl」有誰？只有她不在演藝圈

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

愛神來臨！2019「桃花運最旺」TOP3

阿滴「寵妹行為全記錄」！

車禍沒坐安全椅！4歲女童幾乎腦死

更多

最夯影音

更多

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面