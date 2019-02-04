溜小孩首選！春節大吃大喝後　與孩童一起到特色公園樂新春

▲象山公園。（圖／工務局提供）

記者陳家祥／台北報導

農曆新年到，與家人歡度佳節飽飯之後，活潑好動的小孩子一定吵著要出門走走，為此北市公園處特別彙整了今年最流行的實惠走春，民眾可以到台北12行政區的各大特色公園放走春，免費無料遊玩、打卡拍照的最佳選擇。不同於一班的公園，特色公園經過特別設計，兒童遊戲場充滿挑戰與新鮮感，絕對是爸媽們遛小孩的首選，保證讓寶貝有個開心又能發洩精力的春假經驗。

公園處長黃立遠表示，許多人的走春規劃多是安排到遊樂園遊玩，或是到百貨公司逛街，消費下來動輒上千元，還要人擠人大排長龍，但其實在台北市就有許多的多元特色公園兒童遊戲場，不但免費更可以盡情的遊玩，讓全家大小一起同樂!

公園處指出，12區公園的兒童遊樂設施各有特色，中山區的花博公園美術園區的舞蝶遊戲場規劃了許多有趣的設施，除了身心健全的小朋友，還有身障兒童也能開心參與其中。士林區的天和公園則是一座有森林和小溪的天然遊樂場，市民也大讚公園改建後環境變得很舒服。

鄰近的東和公園以《湯姆歷險記》主題設計，遊戲場有著濃濃的森林探險氛圍，還有兩層樓高的旋轉溜滑梯，像是和孩子玩著躲貓貓遊戲一般，充滿探險的樂趣，家住附近的歐陽小姐表示「現在的孩子，應該多 一點戶外活動時間，我們家的小女兒常在爺爺的陪伴下，玩盪鞦韆」不妨一次走訪兩個公園，也適合前來放鬆享受林蔭綠意。

▲大港墘公園。（圖／工務局提供）

▲萬芳4號公園。（圖／工務局提供）

▲玉成公園。（圖／工務局提供）