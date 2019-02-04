25年打拚！銀行高層爽休假108天充電　好處多到滿出來

▲弗斯休假時就專心陪伴孩子。（圖／翻攝自linkedin）



國際中心／綜合報導

澳洲一家銀行的高級主管弗斯（Dean Firth）忙碌工作了25年，他去年12月則透過領英公司（linkedin）發布一封信，指他特地休假108天，就為了跟家人有更多相處時光。假期結束後，他感到自己在職涯上更有活力，相當推薦這種充電方式。

弗斯在澳洲最大的銀行集團之一「麥格理銀行」（Macquarie Bank）任職，經過好幾年努力工作後決定放個長假，他說，以前最先考慮的總是職場，這次他則想站在家人的身邊。

為了好好陪伴孩子，弗斯特別將假期安排在學校也放假時，他與小孩一起散步、運動，不用總是慌忙奔波，晚上也可以好好煮飯，「我以不同的方式生活，在情感、身體與創造性上面都是非常愉快的。」

暫時離開工作崗位時，弗斯也能發展一些新的嗜好，時間無疑是最寶貴的東西。不過，快樂的時光總是過得特別快，他已回去工作，值得高興的是，他在職場上的效率變得比以往高，也比較懂得領導，因為分開一段時間後，他特別感激團隊的夥伴，進而實現更多創意。

雖然弗斯分享關於休假的正面回饋，但許多網友倒是沒有這個餘裕，紛紛留言「不是每個人都能這樣，我們必須整年工作，才可以用錢支付糟糕的2周假期」、「真希望可以有錢休這種無薪假，有些人真幸運」。