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滿足作戰需求要造多少航母？　共軍少將張召忠給出答案

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▲共軍少將張召忠。（圖／CFP）

▲共軍少將張召忠。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

全世界許多國家擁有航空母艦，但數量卻極為兩端，像是美軍擁有11艘航母，且都是排水量10萬噸的核動力超級航母，但中英法俄印度等國，卻只擁有1、2艘航母。究竟中國需要多少艘航母，才能滿足海軍的作戰需求？中共海軍少將張召忠日前接受訪問時提到，要確保有2艘航空母艦，在海上去打仗，始終保持2艘，「起碼要有6艘航母」。

據《央視》報導，在一次採訪張召忠將軍的座談會上，當央視記者問到中國到底需要建造多少艘航母時，中共海軍少將張召忠稱美國作為全球霸主，擁有11艘核動力航母，包括10艘尼米茲級核航母與1艘福特號航母，這11艘航母保障了美國在全球的利益，所以具體建造多少艘航母與中國未來的全球地位有關係。

▲福特號航空母艦。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford - CVN 78粉絲專頁）

▲福特號航空母艦。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford - CVN 78粉絲專頁）

綜合陸媒報導，張召忠認為，如果中國一直執行近海防禦政策，至少需要6艘航母，黃海、東海部署3艘，南海部署3艘，則完全可以保障中國大陸的領海權益；他也稱，「我們沒必要去與他國進行海洋爭霸，但我們要有足夠能力維護海洋貿易生命線。」

中國海軍目前擁有一艘具有戰鬥力的現役航母為遼寧艦，還有一艘正在進行海試，即將服役的002號國產航母。大陸官媒日前報導中，首次指出了第二艘國產新航母正在船台上有序建造，意味著未來幾年內中國海軍將至少擁有3艘航母。

▲大陸解放軍航空母艦「遼寧艦」。（圖／CFP）

▲大陸解放軍航空母艦「遼寧艦」。（圖／CFP）

一般來說，航空母艦的部署狀態各不相同，有在母港中維修，有在部署的途中，也有在執行任務中，航空母艦的出海頻率基本為每6個月左右1次。所以有一些航母處於休整狀態，能夠處於戰鬥狀態的航母，一般不超過總數的一半，甚至只有三分之一。中國海軍如果需要在危機時刻，隨時在某些海域維持一個雙航母打擊編隊，至少需要在現役裝備6艘具有完全戰鬥力的航空母艦。

報導提到，關於未來中國航母的數量多少，一般都是從航母的輪換制度、航母的作戰能力以及未來中國海軍的作戰任務等方面來分析。但建造航母的數量仍需與國情相匹配，美國每年花在軍事的費用不少，光是2018年就達到6000多億美元，加上後期的維護保養、軍人開支，10艘航母從服役到退役花費不會少於2000億美元。

報導也指出，由於建造核動力航母需要投入相當多的精力與資金，這樣的軍事政策不符合中國的國家利益，也不會受到百姓的支持。所以中國未來的航母發展就像局座張召忠將軍所說，將會保持現役6艘航母的規模，至少保證在某一海域有1艘航母的存在，南海則需要2艘航母，剩下的3艘航母在港口休整。如果建造航母的數量過多，則會引起周邊國家的警惕，不利於以後中國的和平發展。

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