砸百萬新幣「與鬼為鄰」！　退休商買墳墓旁房屋：風水比較好

▲ 新加坡武吉布朗墳場是世界上最大的華人公墓之一。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

新加坡武吉布朗墳山旁矗立一間洋房，曾求售2年都賣不出去，但退休商人池方盛仍堅持砸數百萬元新幣買下，一家5口住到現在從沒遇過怪事。他認為，華人選擇下葬的地方「風水比較好」，且空氣清新、環境清幽，「我以墳墓為鄰，以死人為友…我相信，只要沒有歪念，鬼魂就不會來騷擾。」

新明日報報導，現年79歲的池方盛22年前就對這棟房子「一見鍾情」，雖然覺得房價太貴，但最後還是把房子買下來。他坦言，妻子當初是怕到不敢踏進家門，但最後跨越心理障礙，一起搬進新家，「我們一起人都非常喜歡這裡，氣溫相對較低、更涼爽，20多年來都不曾開冷氣睡覺。」

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此外，池方盛還特地闢了道後門，讓他能直接通往墳山運動，「我每天早上都會過去，種種花草、清理墳墓邊的雜草。這裡空氣清新，我的身體也變得更健康。」更有攝影師會上門借用他的房間、後花園，來捕捉當地鳥類、松鼠的身影。

除了這間房子之外，池方盛也過去買了3間曾經鬧鬼的房子，重新裝潢後租給外國人，但奇怪的是，房客通常無法入住超過一年，更曾遇過怪異現象，甚至有人住幾天後就立刻搬走。

不過，池方盛認為，「只要沒有歪念，鬼魂就不會來騷擾」，且劇組也曾到訪他家拍戲，而當時劇中的「命案」床鋪，他至今仍睡得安穩，「我以墳墓為鄰，以死人為友。我覺得跟死人住，比跟活人住更自在。」