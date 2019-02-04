22歲背包客慘遭棄屍　記者寫到厭倦：社會不夠關心女性！

▲許多女性替米蘭哀悼，擺上鮮花致意。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國22歲女背包客米蘭（Grace Millane）去年單獨到紐西蘭旅行，怎料12月卻被一名男子殺害棄屍。對此，專門關注女性權益的記者科斯蒂（Kirsty Johnston）氣憤寫下社論，米蘭離世的幾天後，她試著告訴身邊男性，為何有這麼多女性深感不安，「這（受害者）可能是我們任何人，提醒我們，我們還是不平等。」

《紐西蘭先驅報》調查記者科斯蒂寫道，米蘭只是想過自己的生活，卻遇上悲劇，這個消息讓她情緒沸騰。事實上，她在2018年處理過許多性侵的相關新聞，每次有報導登出後，就有更多女性出面與她討論性暴力與司法系統的問題，她是媒體從業者，也似乎成了一名善於傾聽的輔導員。

雖然米蘭的死因並未與性侵有關，但她被男性謀殺，引起許多哀悼者替女性發聲。科斯蒂表示，很多女性長久以來的秘密都與她極其相似，包括忍受性別上的歧視言論、威脅等，她看見無所不在的侵犯、父權的支配以及根深蒂固的「厭女症」。

有時，科斯蒂晚上會驚醒，覺得一陣噁心，喉嚨緊縮。隨著歲月流逝，她的心痛轉為憤怒，她曾寫下一篇措辭嚴厲的專欄，請求男性思考自己的所為，「結果我收到威脅要侵犯我的電郵，我的怒火扭曲成了絕望。」

唯一能拯救科斯蒂的，是其他女性傳遞的善意，像是2018年的#Me Too運動中，她發現自己並不孤單。然而，她確實報導了這些事件，卻似乎發揮不了什麼作用，「為什麼沒人相信我，為什麼這並不公平？更重要的是，為什麼似乎沒人在關心？」

科斯蒂詢問另一名也關注性侵議題的記者，到底為什麼這些新聞沒有喚起太多東西。對方說，「如果你覺得很難，那代表它是真的很困難，你在與已形成數百年的結構性不平等對戰，就好像拿自己的頭撞擊充滿壓迫的磚牆。」

為了讓自己振作起來，報導的過程中，科斯蒂開始諮詢專業人員的意見，她獲得新的動力，「如果我能說出完美的故事，我想肯定會發生一些變化。」不過，她還是遇到許多挫折，也曾向一所家庭暴力機構抱怨，女性並沒有被平等對待。

去年8月，科斯蒂聽聞她熟知的一名男子涉及性犯罪，起初她不願相信，後來案件確認後，她只感到頭暈目眩。而儘管她藉著報導替受害者發聲，卻發現責備女性的言論大量出現，像是「她不該喝酒」、「如果她不想要，她應該離開」。

科斯蒂寫道，紐西蘭有著性別不平等的問題，社會的風氣成了最大的挑戰，她感到疲憊，「如果我們想要改變，我們其實可以，但意念並不存在。正如一位學者所言，追根究底，是我們不夠關心女性。」她最後補充，語氣充滿無奈，「如果你意識到你最害怕的事情成真，你其實無能為力。」