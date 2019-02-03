擺脫千坑罵名　高雄市工務局決定推有感路平

▲高雄為改善千坑市罵名，今年1月起推動路平計畫。（圖／記者洪正達攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

過去曾有民眾打趣地說「就算閉著眼睛騎車，也能感受到高雄的路有多爛」，不過這個情形應該不久的將來就會消失，高雄市政府從2019年開始，逐步推動市區路平計畫，在3月底前完成85萬平方公尺的路面改善，剛上任不久的市長韓國瑜也特別著重施工品質，好幾次都與市府團隊突檢正在施工的路段。

韓國瑜最近一次視察道路工程是在上月21日，他就曾經感慨的說，平坦的道路是最基本的需求，但卻難以達成，除了要求施工、監工單位務必全面落實品質管控外，要要求所有市民嚴加督工，改善舊有的爛路刻板印象。

工務局也指出，鳳山中崙二路為中崙社區主要的聯外道路，也因此改善過程中必須採取更嚴苛的標準，例如施工中採全城即時影像間空，並會與政風室常駐AC場抽查，確認所有的環節，若施工路面沒有合乎標準，也會勒令重鋪，尤其在鋪設完後續的養護工程上，也會要求承包廠商待鋪設層完全降溫到50度才能開放通車。

工務局在後續將再改善建軍路、東亞路、三國通道、加昌路、學專路、楠陽路(含楠陽陸橋)、鳳山區自由路及大寮區新厝路等路段，預計3月底前可完成85萬平方公尺的道路，往後也會用上這波路平計畫的高標準，希望還給市民一個平坦的道路。