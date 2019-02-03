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口齒不清又沒帶證件　「人臉辯識」拯救八旬失智翁驚嚇迷途

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▲▼警方用人臉辯識系統，替老翁找到回家的路。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲警方用人臉辯識系統，替老翁找到回家的路。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

新北市金山警分局大鵬派出所警員日前在萬里區加投路上尋獲一名迷途老翁，老翁因年事已高又患有失智症，身上也沒攜帶任何身分證件，難以辨識身分，員警詢問老翁年籍姓名及住處，他都無法回答，讓員警苦惱不已，後來員警靈機一動，運用警用行動電腦以人臉辦識系統查詢，終於查出該老翁身分，順利協助老翁找到回家的路。

新北市金山警分局大鵬派出所警員洪尚輿於日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱萬里區加投路96號前有一名迷途老人蹲坐在路邊，找不到回家的路，洪員獲報後立即前往現場處理，洪員抵達現場後，見一名年邁老翁獨自一人蹲坐於路旁，臉上顯露著不安的表情，且不時向四處張望。

洪員詢問老翁為何會一人坐在路旁，老翁回答原本早上8時許從住家出門散步，但是走著走著卻發現自己「身處在陌生的地方」，找不到回家的路，加上又走到腳痠，所以才會坐在路旁休息。

▲▼警方用人臉辯識系統，替老翁找到回家的路。（圖／記者林煒傑翻攝）

民眾發現這名老人疑似迷路，獨自一人坐在路邊不知所措，立即撥打110求助，員警到場向老翁詢問姓名與住址，但老翁年事已高口齒不清，加上又患有失智症，無法取得正確年籍資料，讓員警不知如何是好，所幸機靈的洪員立即使用隨身配備的警用行動載具「M-police」中的人臉辨識系統查詢，查出老翁的住家就在派出所轄區內，洪員隨即前往老翁住家，通知老翁家屬確認身分，並主動陪同老翁的家屬將他載回住處，結束這一場虛驚之旅。

警方調查，該名老翁姓郭，家住萬里區加投路上。家屬表示郭老伯因年已過八旬，又有輕微的失智症，常常會自己出門散步後就忘了怎麼回家，已經走失很多次了，這次還好有警方的協助，才能讓他順利返家，實在非常感謝員警即時的幫忙。

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關鍵字：暖警,人臉辨識系統

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