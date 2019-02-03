兩岸步槍刺刀比較　國軍重實戰解放軍功能取勝

▲國軍使用的M7刺刀。（圖／翻攝自維基百科）

大陸中心／綜合報導

兩岸軍隊目前使用的步槍刺刀，分別為國軍的M7刺刀，和解放軍的95式多用途刺刀（下稱QNL-95）。這兩種刺刀因誕生的時間和用途等差異，二者在形狀、材質和操作方法等方面，都呈現不同的風格，其中QNL-95在設計上融合更多實用價值，M7則在訓練上強調實戰功能。

M7刺刀當初是由美國生產，於1964年開始服役至今，長約29.845公分、重300克、寬22毫米，具有氧化黑色表面處理塗層，刀刃上沒有血槽，刀片為刃背不對稱，刀刃部為通體開刃，刀背前端則一半開刃，在美國、加拿大、西德、菲律賓、新加坡、中華民國和韓國都有生產。

QNL-95於1995年由解放軍隨95式步槍同時配用，裝備後長35.4公分、重600克、寬4毫米，外型參考了美國M9刺刀，但在刀柄部分存在差異，除了作為步槍刺刀使用以外，還能夠砍削灌木、鉸剪鐵絲、鋸割鋼筋、修銼金屬構件，也可用於打開罐頭與螺絲等用途。

▲手持95式刺刀的解放軍士兵。（圖／翻攝自維基百科）

國軍的刺刀訓練則著重「練膽、練心、練氣、練體力」，具體動作包括原地突刺、前進突刺、迴旋突刺、左側突刺、右側突刺、原地防右刺、原地防左刺、原地防下刺，還有上擊、橫擊、衝擊、劈砍等托擊法，以及關於徒手搏擊的訓練。

在解放軍的刺刀訓練上，以包含「二段十六式」的「刺殺操」為基礎，並將中華傳統武術融入其中，具體動作包括突刺 、防左側擊、勾踢腿、上步撞擊、外撥轉身刺、彈夾擊彈體、馬步擊肋、上步砍劈、后擊砍劈、防下刺、立槍擋撥側踹 、上步下砸、橫劈下擊、虛步架槍、上步橫擊、轉身突刺等。不過近年來解放軍刺刀的重視程度逐漸下降，1987年出版的《人民解放軍陸軍士兵軍事訓練教材》中，刺刀已經沒有出現。

總的來看，解放軍在刺刀本身的設計更具多元功能，國軍則在訓練上更強調實戰用途。此外，也許基於台灣地狹人稠的屬性，戰時近距離接敵的機會更高，因此國軍更加著重刺槍術的訓練。

▲兩岸刺刀比較。（圖／記者馬叔安製表）



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