　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

地方太太摸好摸滿！陳其邁經典「人體衝浪」3分鐘全紀錄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲


政治中心／綜合報導

前立委陳其邁在參選高雄市長失利後，人氣不降反升，不只變得幽默又親民，竟然還「正面朝下」大玩「人體衝浪」，超狂事蹟令人印象深刻。回顧他去年底擔任樂團滅火器演唱會的神秘嘉賓時，突然形象「大解放」衝入人群之中，玩起「人體衝浪」，讓地方的太太都暴動，3分多鐘的過程也被完整記錄下來。

▲▼陳其邁人體衝浪。（圖／翻攝自PTT）

▲陳其邁人體衝浪。（圖／翻攝自PTT）

還原當天的演唱會現場，陳其邁上台後，先是講述自己跟滅火器楊大正的好交情，陳其邁說到選後「這裡還在痛」，同時將手比向心臟位置，「因為那一天在岡山造勢，他一唱完歌就給我熱情擁抱，恁爸邊仔骨斷三支，所以是邊仔骨在痛不是心在痛」，讓底下群眾全笑了。

陳其邁還說：「我以前跟大家一樣，在下面衝浪，衝撞..衝撞」，一時口誤立刻造成底下群眾狂笑，陳其邁還多說幾次「衝撞、衝撞」，要澄清自己口誤，但沒想到滅火器楊大正聽到後，就說要陳其邁感受人體衝浪，底下群眾紛紛叫好。

▲▼陳其邁玩「人體衝浪」。（圖／翻攝陳其邁IG）

▲陳其邁玩「人體衝浪」，群眾簇擁。（圖／翻攝陳其邁IG）

陳其邁也加碼爆料，自己跟楊大正在選舉期間去吃飯，楊大正在要離開的時候，還在海產攤跟人下跪拉票，把對方嚇壞了，其他滅火器團員聽到後立刻接話一定是楊大正喝太醉了，結果陳其邁說重點是，對方還不知道楊大正是誰，一臉問號問「他是誰」，陳其邁說：「他是我兄弟啦」。

▲陳其邁感受人體衝浪，一切都是因為口誤造成的 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁上滅火器舞台，幽默一連串笑果十足 。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

接下來陳其邁說：「我以前跟大家一樣，都是在底下衝浪」，這一句話講出來，陳其邁也知道自己口誤了，立刻修正「衝撞、衝撞」，但是已經是來不及了，底下群眾大笑，讓陳其邁一臉害羞還用手比出游泳往外撥水的手勢，但是看到大家都笑了，陳其邁也是一臉無奈，楊大正之前一直被陳其邁「虧」，這次逮到機會，立刻說：「等下我們讓邁邁人體衝浪」，這句話一講完，歌迷讚聲說好。

▲▼陳其邁人體衝浪。（圖／翻攝自PTT）

▲陳其邁人體衝浪。（圖／翻攝自PTT）

陳其邁隨後就在《咱尚愛的所在》歌聲當中，體驗了正面人體衝浪回到舞台時，原本紮在褲子內的襯衫也整個被拉了出來，但是歌曲還沒有結束，陳其邁還不停在台上比出「ROCK」手勢回應群眾，歌曲結束後，楊大正問：「這樣有爽某？」，陳其邁說：「這樣有夠爽」。

▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▲陳其邁玩人體衝浪，群眾嗨翻。（圖／翻攝陳其邁臉書）

網友在網路瘋傳陳其邁玩人體衝浪的照片，笑說「他真的崩壞了」、「到底嗑了什麼XD」，陳其邁事後也在instagram分享人體衝浪的照片，他表示，大家大喊「邁邁來衝浪」，於是第一次體驗人體衝浪了，超嗨！熱愛潛水的他還自嘲：「會潛水但沒衝過浪，所以衝錯面了！」

陳其邁受訪時談到「人體衝浪」一事時尷尬笑稱，他想說撲上去群眾應該會把他翻過來，沒想到沒有就一直往前抬，他是覺得不會尷尬。至於「小邁邁」還好嗎？陳其邁說，「懶人包還完整啦，還可以走路，很正常啦！」

媒體詢問，扣子有被解開嗎？他則說，現場一陣混亂，也不知道發生什麼事，但拉鍊沒被拉開。他還說，自己有被嚇到，原本想說會很順利，沒想到太熱情引起暴動。

▲▼陳其邁玩「人體衝浪」。（圖／翻攝陳其邁IG）

▲陳其邁玩「人體衝浪」。（圖／翻攝陳其邁IG）

ET快訊
除夕到女友家拜年…他包3600被酸「喝喜酒？」　女友怒：用心
小年夜拜天公！「一年最後盛典」台中大甲+北部人　半夜大動員
發財機會延到除夕！大樂透「1億頭獎」槓龜　紅包開27組

關鍵字：陳其邁,高雄,人體衝浪

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不分藍綠！酒駕朝「故意殺人」修法　行政院→市議員全贊同

地方太太摸好摸滿！陳其邁經典「人體衝浪」3分鐘全紀錄

台上嚴肅私下浪漫　林佳龍：太太是最好的充電器

年假放輕鬆！漫步紀州庵、新店溪來趟文青小旅行

因應春節大量人潮　淡海輕軌車門「一按就開」

影／蔡英文用「廣東、潮州話」拜年　許3願：年年發財大賺錢

「段雙王」狂酸高雄花燈辦奠禮　潘恆旭封「新三寶，想落選就成全」

讓你好行！新工處春節不打烊　持續巡查維護市區道路

一秒噴笑！政治人物為「這件事」　大玩COSPLAY　

3犯酒駕奪2命　徐國勇怒了：內政部將提更嚴格的防制作為

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

跛腳老翁電動車沒電...無助站路旁 警追上霸氣扛車！暖心護送他回家

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

2度偷拍自由女神「凌空的秘密」！ 噁男跨圍欄窺裙底...拍完秀給男童看

不分藍綠！酒駕朝「故意殺人」修法　行政院→市議員全贊同

地方太太摸好摸滿！陳其邁經典「人體衝浪」3分鐘全紀錄

台上嚴肅私下浪漫　林佳龍：太太是最好的充電器

年假放輕鬆！漫步紀州庵、新店溪來趟文青小旅行

因應春節大量人潮　淡海輕軌車門「一按就開」

影／蔡英文用「廣東、潮州話」拜年　許3願：年年發財大賺錢

「段雙王」狂酸高雄花燈辦奠禮　潘恆旭封「新三寶，想落選就成全」

讓你好行！新工處春節不打烊　持續巡查維護市區道路

一秒噴笑！政治人物為「這件事」　大玩COSPLAY　

3犯酒駕奪2命　徐國勇怒了：內政部將提更嚴格的防制作為

高雄駁二蓋跨港天橋　鳥瞰港區不是夢

走春來高雄看伊藤潤二　富江蠟燭、嗜血版公仔限量100個

韓國網紅愛去的是這裡！　5景點拍下「人生美照」

砸百萬新幣「與鬼為鄰」！　退休商買墳墓旁房屋：風水比較好

快訊／國道一號「民雄路段」00：20追撞事故！　現場只剩「內線道」可行

台旅團上海斷魂1死9傷！BMW「9秒暴衝瞬間」曝光　白煙狂冒尖叫不斷

SBL明星賽／洋將秀味嘉年華　歷年外援最佳表現回顧

台中老司機集體迷路！泰式按摩店被問到崩潰　掛跑馬燈神回一句嗆爆

中國殲-20不派、出蘇-35？　飛行員打臉：你不了解飛機

春節銷售不打烊　全台45個建案大彙整

中職超嗨！啦啦隊正妹熱舞　網狂重播：眼中只有「兄弟」

政治熱門新聞

即／酒駕害死多人　法務部說話了

台中大里再奪命！江啟臣怒：酒駕..

少尉除夕輪值　國軍「宅配媽媽」..

經典！陳其邁「人體衝浪」全紀錄

酒駕朝故意殺人修法　藍綠全贊同

台旅行團上海車禍1死9傷　蔡英..

蔡英文拜年許3願：年年發財大賺..

段宜康酸高雄燈會像奠禮　潘恆旭..

綠執政增官　「砍年金也不夠揮霍..

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票..

馬英九與周美青的愛情故事

2018熱搜！韓國瑜柯文哲1、..

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

林佳龍：太太是最好的充電器

更多熱門

相關新聞

刮刮樂搶匪曾中百萬　一夜全輸光

高雄市左營果貿彩券行2日晚間遭搶匪以「假鈔」誘騙，奪走價值32萬4千元、共162張刮刮樂；警方獲報後立即調閱監視器追查，終於在3日下午15時許於雲林口湖鄉逮到吳嫌（40歲）。令人訝異的是，吳嫌去年春節期間曾在該彩券行刮到二獎百萬元，但一夜之間鉅額獎金卻全輸光，事隔一年再度出現，沒想到竟淪為搶匪。

即／高雄草衙道傳男子墜樓　搶救不治身亡

「蓮花燈」被酸像公祭　潘恆旭回應了！

和正妹女友談分手　男慘遭6惡煞追砍

粉絲狂送貓糧給小米　陳其邁吃醋了

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

命理專家教大家超簡單旺財術！

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

這些韓偶像「真的都整型過」　動刀部位公開

深夜「神將」散步嚇到女駕駛結巴

小年夜拜天公　台中+北部人半夜動員

阿滴「寵妹行為全記錄」！

初代「黑Girl」有誰？只有她不在演藝圈

吳辰君回台　挺5月孕肚吃米粉湯

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

高鐵服務員顏值爆表　制服大加分

更多

最夯影音

更多

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面