地方太太摸好摸滿！陳其邁經典「人體衝浪」3分鐘全紀錄



政治中心／綜合報導

前立委陳其邁在參選高雄市長失利後，人氣不降反升，不只變得幽默又親民，竟然還「正面朝下」大玩「人體衝浪」，超狂事蹟令人印象深刻。回顧他去年底擔任樂團滅火器演唱會的神秘嘉賓時，突然形象「大解放」衝入人群之中，玩起「人體衝浪」，讓地方的太太都暴動，3分多鐘的過程也被完整記錄下來。

▲陳其邁人體衝浪。（圖／翻攝自PTT）

還原當天的演唱會現場，陳其邁上台後，先是講述自己跟滅火器楊大正的好交情，陳其邁說到選後「這裡還在痛」，同時將手比向心臟位置，「因為那一天在岡山造勢，他一唱完歌就給我熱情擁抱，恁爸邊仔骨斷三支，所以是邊仔骨在痛不是心在痛」，讓底下群眾全笑了。

陳其邁還說：「我以前跟大家一樣，在下面衝浪，衝撞..衝撞」，一時口誤立刻造成底下群眾狂笑，陳其邁還多說幾次「衝撞、衝撞」，要澄清自己口誤，但沒想到滅火器楊大正聽到後，就說要陳其邁感受人體衝浪，底下群眾紛紛叫好。

▲陳其邁玩「人體衝浪」，群眾簇擁。（圖／翻攝陳其邁IG）

陳其邁也加碼爆料，自己跟楊大正在選舉期間去吃飯，楊大正在要離開的時候，還在海產攤跟人下跪拉票，把對方嚇壞了，其他滅火器團員聽到後立刻接話一定是楊大正喝太醉了，結果陳其邁說重點是，對方還不知道楊大正是誰，一臉問號問「他是誰」，陳其邁說：「他是我兄弟啦」。

▲陳其邁上滅火器舞台，幽默一連串笑果十足 。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

接下來陳其邁說：「我以前跟大家一樣，都是在底下衝浪」，這一句話講出來，陳其邁也知道自己口誤了，立刻修正「衝撞、衝撞」，但是已經是來不及了，底下群眾大笑，讓陳其邁一臉害羞還用手比出游泳往外撥水的手勢，但是看到大家都笑了，陳其邁也是一臉無奈，楊大正之前一直被陳其邁「虧」，這次逮到機會，立刻說：「等下我們讓邁邁人體衝浪」，這句話一講完，歌迷讚聲說好。

▲陳其邁人體衝浪。（圖／翻攝自PTT）

陳其邁隨後就在《咱尚愛的所在》歌聲當中，體驗了正面人體衝浪回到舞台時，原本紮在褲子內的襯衫也整個被拉了出來，但是歌曲還沒有結束，陳其邁還不停在台上比出「ROCK」手勢回應群眾，歌曲結束後，楊大正問：「這樣有爽某？」，陳其邁說：「這樣有夠爽」。

▲陳其邁玩人體衝浪，群眾嗨翻。（圖／翻攝陳其邁臉書）

網友在網路瘋傳陳其邁玩人體衝浪的照片，笑說「他真的崩壞了」、「到底嗑了什麼XD」，陳其邁事後也在instagram分享人體衝浪的照片，他表示，大家大喊「邁邁來衝浪」，於是第一次體驗人體衝浪了，超嗨！熱愛潛水的他還自嘲：「會潛水但沒衝過浪，所以衝錯面了！」

陳其邁受訪時談到「人體衝浪」一事時尷尬笑稱，他想說撲上去群眾應該會把他翻過來，沒想到沒有就一直往前抬，他是覺得不會尷尬。至於「小邁邁」還好嗎？陳其邁說，「懶人包還完整啦，還可以走路，很正常啦！」

媒體詢問，扣子有被解開嗎？他則說，現場一陣混亂，也不知道發生什麼事，但拉鍊沒被拉開。他還說，自己有被嚇到，原本想說會很順利，沒想到太熱情引起暴動。

▲陳其邁玩「人體衝浪」。（圖／翻攝陳其邁IG）