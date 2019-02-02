9月大女嬰被丟海裡「漂30KM」身亡！遊民狠父辯：她被惡魔附身

▲澳洲狠父把女嬰丟海裡。（圖／翻攝自tvnz）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲昆士蘭得衝浪者天堂海灘（Surfers Paradise beach）原是觀光客熱愛的美麗度假勝地，但日前卻有人在岸邊發現一具女嬰屍體，孩子僅有9個月大。警方追查後發現，父母都是無業遊民，住在海邊的超簡陋茅草屋，父親聲稱，因為覺得女兒「被惡魔附身」，才會把孩子丟在海邊，任其自生自滅。

這名女嬰屍體於凌晨12點多被海邊的觀光客發現，但當時早就已經沒有呼吸。警方調查，她的父母住在新南威爾斯州的堤維德岬（Tweed Heads），距離女嬰被發現的地方有30公里遠，說明孩子是被海浪沖走的，而且至少已經在海上漂流兩天，之後也派出潛水員，希望找到更多線索。

女嬰的父親今年48歲，母親年僅23歲，都是無業遊民，警方找到人時，兩人還帶著一名4歲的小男孩，已經被當地兒福單位帶走安置。澳洲「每日郵報」報導，一家人住在非常簡陋的茅草屋，基本上只是個乾草搭的洞穴，而且澳洲兒童安全部門先前就來拜訪過這個個案，現在也被指責沒有做出適當處置，導致悲劇發生，但相關部門沒有回應此事。

▲女童父母住在超簡陋茅草屋。（圖／翻攝自Daily Mail）

附近居民感到很震驚，也常有人聽到半夜有嬰兒的哭鬧聲，更有多名住戶都表示曾經報警處理，但未得到適當的協助，一名鄰居提到，「我曾經有報警，但沒有用，如果相關單位有妥善處理，這小女孩可能就不會死了」。

黃金海岸犯罪調查分局的警探霍根（Marc Hogan）表示，「這是個非常讓人難過的悲劇，很多調查人員都感到衝擊」。目前女孩的父母都被拘留，警方提到，父親受審時聲稱，他覺得女兒「被惡魔附身」，所以才選擇丟棄，已經被以謀殺罪起訴，警方還在尋找更多的線索。

23歲的媽媽因為患有精神疾病，先轉交給昆士蘭當地的醫療單位協助，日前也被押回新威爾士州，以疏忽照料兒童等罪名起訴。