中美磋商結果待「川習會」拍板　學者：中國有自己的時間表

▲美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）在G20峰會中舉行的「川習會」上合照。（圖／新華社）

記者陳政錄／台北報導

中美經貿高級別磋商於華府當地時間31日結束，但是否達成協議仍待2月下旬的「川習會」拍板，學者受訪，觀察雙方反映，中美實際上應已達成一定程度的共識和協議架構，只是在美國總統川普希望將榮耀歸功自身，以及中方也有自己的時間表下，選擇將結果留待兩國領導人會面時揭曉。

中華經濟研究院第一研究所（大陸所）所長劉孟俊接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，一月初美方貿易代表團訪華進行副部級磋商時，已在細節上進行討論，受制層級未能決斷的事務則留待這兩日磋商，最後才是2月底的「老闆面對面」拍板。「當然以老闆的層級，不可能沒有一定的基礎下就談，會是最後的確認跟發布與否」。

▲中國國務院副總理劉鶴率領中方代表團訪美，於1月30到31日進行新一輪中美貿易磋商。（圖／達志影像／美聯社）

中國國務院副總理劉鶴1月30日至31日率團赴華盛頓，與美國貿易談判代表團磋商，談判結束後，劉鶴前往白宮拜會川普。美方表示，雙方在貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、實施機制等層面取得重大階段性進展。川普說，在他近期與中國國家主席習近平會見前，中美不會達成任何貿易協議。

劉孟俊指出，對中方來說，面對經濟成長放緩壓力，急需在貿易爭端上解套；而川普方面，已經表明過3月1日的談判大限不會再延，政府連日關門的壓力也需要扳回一城。

在此之下，劉孟俊認為，屆時川習會，達成實質性協議並決定美方3月是否加徵關稅的可能性很大，「不會再拖了」，因為觀察本次美方發布的聲明，以及劉鶴會見川普來看，雙方應已達成一定的協議，否則兩國元首不會安排見面，除非要「撕破臉，以後也不見面」。

▲中美貿易爭端持續近一年。（圖／路透社）

他說，兩國領導人安排2月下旬會晤，並對協議做最後確認，一方面是川普希望美國在達成階段性收穫時，能把榮耀加上自己身上，一方面也是中國有著自己的時間表，和「對等原則」，就是習近平對川普。

劉孟俊說，包含劉鶴赴美磋商期間，中國內部同時召開對新版《外商投資法》的二次審議，以及3月初將舉行的全國兩會等，在受到美方壓力推動的結構性改革、對外開放下，中方有自己的底線和步驟。

他也提到，中方不可能完全按照美國的要求走，雖川習會預計在貿易平衡、智財權保護推進等達成一定程度的協議，但若要求中國按美國之前的要求，完全放棄對企業補貼等，將涉及結構性問題，中方必須「一步一步」的來推進和準備，因此貿易爭端能否完全結束，仍可能還有一段路要走。

▼中經院第一研究所所長劉孟俊。（圖／記者許雅綿攝）