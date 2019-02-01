北部最純財神廟！濟公法扇「送窮」　金山財神廟內行人才懂的套路

圖文/鏡週刊

所謂「北金山，南竹山」，金山財神廟堪稱北部最純的財神廟，每到過年就吸引不少生意人前去朝聖，其中，廟宇最大的特色莫過於開運三寶，廟方人員表示，內行人的拜法，往往先「求三寶、得三寶」，再配合濟公法扇來「送窮」，雖然整個求財程序頗為繁複，但一套做下來，配合誠心誠意，勢必財運旺旺來。

「說也奇怪，每次拜完，總是有機會上門，雖然最後未必成交，但就是感覺運勢轉好。」從事房產業務的許先生與同事3人，即便當天金山下著大雨，也要趁空檔上山求財，許先生說，自己每3個月就來拜一次，而且上山必做的事情，就是求「開運三寶」，這也是金山財神廟最大的特色。

開運三寶包括：開運錢、財氣存摺及財寶袋，其中，求開運錢是求財的重頭戲，信眾先向五路財神恩賜開運錢，隨後拿起6個筊杯擲筊，只要出現一個聖杯組合，就能向廟宇借100塊，最多能借到300。另外，如果筊杯全開或全蓋，表示財神爺還在思考或借發財金的用途不夠明確，信眾可以等下一次來的時候再求，千萬不要硬求。

廟方人員郭小姐說，借來的錢，沒有歸定什麼時候還，待信眾某天發財了，再依能力還金，而且還完後，還可以再重新借。「信眾來求財，三寶最好一次求滿，錢財用來滾錢，存摺用來存錢，袋子讓財氣能隨身帶著走。」另外，除了求三寶外，虎殿陪祀的濟公禪師，旁邊插著法扇，信眾拜完後可手持扇子往自己身上輕敲拍打，「此動作稱送窮，象徵搧除窮氣、晦氣和衰氣。」

興建於1999年的金山財神廟，主祀五路財神，相傳廟址風水極佳，正殿位在萬里的聚財穴「虎耳穴」之上，坐擁金山靈氣，又能俯瞰萬里財寶，也因此五路財神諭示的對聯寫道：「萬里財寶何處求，金山靈氣金財神。」

金山五路財神廟小檔案 地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號

開放時間：早上7點至晚上8點

求財神明：五路財神；彌勒菩薩；濟公禪師；文、武財神及千手觀世音菩薩

特色：開運三寶、濟公法扇

香客族群：各行各業想求財之人

名人加持：女星小甜甜

靈驗事蹟：據傳多位信徒焚香後，過幾天都夢到樂透號碼，中獎百萬



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