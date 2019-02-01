剛出生女嬰「倫敦急凍夜」遭丟棄公園！　警焦心找狠母

▲ 英國倫敦一名女嬰遭到母親丟棄。（圖／翻攝自倫敦都會區警察局Metropolitan Police）



國際中心／綜合報導

英國倫敦近日天氣寒冷，一名剛出生的女嬰被丟棄在東漢姆（East Ham）的公園中，警方上月31日晚間接獲通報，目前正在尋找這名狠心的媽媽。女嬰被送往醫院後情況穩定，而倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，警探越發擔心該名母親的狀況，因為她「可能急需醫療協助」。

Latest: newborn baby girl abandoned in park in #EastHam. @metpoliceuk say they're increasingly concerned about the mother's welfarehttps://t.co/mP30Yu8mGt — BBC Radio London (@BBCRadioLondon) 2019年2月1日

督察克拉克（Shane Clarke）向該名母親喊話，「我們很擔憂妳的安危，請妳聯絡警方、當地醫院或是普通科醫生。請讓我們知道妳是安全的，這真的很重要。」他表示，如果任何人有能夠幫助女嬰找到母親的資訊，也請盡快出面。

據BBC報導，事發當天倫敦的氣溫接近攝氏0度，道路被白雪覆蓋，還不時下著雨。據英媒《快報》（Express）報導，英國南部和威爾斯南部的大片地區近日遭受風雪侵襲，積雪在部分地區至少有12公分厚。