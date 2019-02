剛出生女嬰「倫敦急凍夜」遭丟棄公園！　警焦心找狠母

▲ 英國倫敦一名女嬰遭到母親丟棄。(圖/翻攝自倫敦都會區警察局Metropolitan Police)



國際中心/綜合報導

英國倫敦近日天氣寒冷,一名剛出生的女嬰被丟棄在東漢姆(East Ham)的公園中,警方上月31日晚間接獲通報,目前正在尋找這名狠心的媽媽。女嬰被送往醫院後情況穩定,而倫敦都會區警察局(Metropolitan Police)表示,警探越發擔心該名母親的狀況,因為她「可能急需醫療協助」。

Latest: newborn baby girl abandoned in park in #EastHam . @metpoliceuk say they're increasingly concerned about the mother's welfare https://t.co/mP30Yu8mGt

督察克拉克(Shane Clarke)向該名母親喊話,「我們很擔憂妳的安危,請妳聯絡警方、當地醫院或是普通科醫生。請讓我們知道妳是安全的,這真的很重要。」他表示,如果任何人有能夠幫助女嬰找到母親的資訊,也請盡快出面。

據BBC報導,事發當天倫敦的氣溫接近攝氏0度,道路被白雪覆蓋,還不時下著雨。據英媒《快報》(Express)報導,英國南部和威爾斯南部的大片地區近日遭受風雪侵襲,積雪在部分地區至少有12公分厚。

The baby was found in a child's play area in East Ham just after 10pm Thursday night https://t.co/8UVv6bQ97j pic.twitter.com/fBGPEISw9T