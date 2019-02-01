加國男來台當家教種大麻兼差　光照、栽種全部自動化



▲李姓加拿大籍男子來台當家教，卻在家中種植大麻遭警方逮補。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

1名自加拿大來台擔任家教的李姓男子認為加拿大的大麻已經合法化，台灣也是如此，竟在桃園龍潭租下1處透天厝，以自動化的方式栽種大麻，刑事局會同多個警察單位進行偵辦，在30日前往住處查緝，當場查獲大麻活株163株、乾燥大麻花893公克等贓證物，訊後將李男依毒品罪嫌送辦。

刑事局偵三大隊第二隊日前獲報，李姓男子（52歲，加拿大籍）自2017年8月起來台擔任私人家教，結果閒暇時還在家裡種植大麻，不僅自國外引進種子還利用自動化灌溉、施肥的設施，並利用光照縮短種植時間，增加大麻的產能。

警方在30日前往查緝時，發現李男已經收成過2次，而屋內的自動化栽種設備也與先前查獲過的設備迥異，當場將大麻163株、乾燥大麻花893公克（市價約120萬）、生長架、灑水裝置、生長燈具、穩壓器、定時器、電扇、除濕機、營養液、開根液、化學試劑、大麻種子、層架等贓證物全部查扣。

李落網後供稱，因為加拿大的大麻已經合法化，來台後不清楚台灣的法律，所以才會引進種子栽種，訊後被警方依毒品防制危害條例移送桃園地檢署偵辦，訊後聲押獲准。

▼李男以自動化栽種大麻，只要4個月就可以收成。（圖／記者柳名耕攝，下同）









▼除了大麻活株外，李男已經收成2次大麻花，總價值120萬元。（圖／記者柳名耕攝）

