欠債「4萬5000元」遭表姊撂3人軟禁30小時　逼吹10小時冷風

▲周男遭表姊撂人囚禁整整30小時。（圖／記者陳以昇翻攝）

突發中心／新北報導

一名黃姓女子不滿周姓表弟欠錢不還，竟然夥同2男1女將周男、周男的徐姓女友，軟禁了整整30小時，過程中還逼迫對方用手機對外籌錢，途中2度轉移陣地，之後還將人帶到蘆洲一間廟口的廣場，強迫周男坐在機車上吹了10小時的冷風。對此，周男趁著幾人不注意時，偷偷向警方求救，才得以順利脫困。

警方調查，周男曾經向表姊黃女租屋，卻積欠對方租金，外加上一些瑣碎的花費，總共欠了4萬5千元，但因為他遲遲沒有還錢，竟遭黃女於1月28日晚間撂人押上車到一間洗車場，而過沒多久他的女友也被帶到洗車場軟禁，同時也被逼迫用手機對外籌錢，而隔日凌晨他們又被轉移到超商、民宅等處囚禁。

由於周男一直籌不到錢，因此讓黃女失去耐心，對著他怒嗆：「超過凌晨12點還沒付錢就自己看著辦」並將他和女友載到廟口前，逼迫他坐在機車上吹冷風繼續籌錢。整起事件直到周男趁著黃女等人不注意，偷偷傳訊給熟識的員警求援才曝光，而警方獲報後前往現場，順利並將犯案4人逮捕，訊後依妨害自由、恐嚇取財罪移送偵辦。

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