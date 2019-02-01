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收押月餘暴瘦15公斤　桃園市議員張運炳補宣誓就職

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▲桃園市議員張運炳宣誓就職。（圖／桃園市議會提供）

▲桃園市議員張運炳補宣誓就職。（圖／桃園市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區無黨籍市議員當選人張運炳、涉賄遭檢方收押月餘，31日晚間以100萬元交保，1日由家人陪同到桃園市議會宣誓就職。正、副議長邱奕勝、李曉鐘、無黨籍多位議員以及市長鄭文燦率市府團隊到場觀禮。選後，因口腔原位癌復發的張運炳暴瘦了15公斤，希望司法還他清白。

張運炳是地方政壇老將，外號「阿炳」為人熱心隨和，曾擔任過一屆中壢市代、五屆的縣議員及桃園升格後的首屆市議員，去年尋求連任雖以吊車尾當選，但選後經檢方調查，他於去年九合一大選當天清晨5點多，在桃園市中壢區大崙、龍崗及內定里等選區，打電話聯絡特地人士後要對方上車，並親自向他們交付1萬2000元至4萬元不等現金，做為買票費用。▲桃園市議員張運炳宣誓就職。（圖／桃園市議會提供）

▲張運炳於農曆年節前交保補宣誓就職，孫女還開心的親阿公。▼市長鄭文燦率市府團隊到場觀禮。（圖／桃園市議會提供）▲桃園市議員張運炳宣誓就職。（圖／桃園市議會提供）

選後，檢調雖早已掌握實證，但桃園市議會在11月27、28日召開臨時會，張27日被傳喚不出庭，直至去年12月15日再被傳喚後遭檢方向法院聲押獲准，檢方於1月31偵查終結起訴張運炳後，將其移由桃園地方法院審理，院方晚間以100萬元交保。

桃園市議會特地趕在農曆年節前，1 日於市議會為張舉行補宣誓就職典禮。暴瘦的張運炳經過一夜的休息仍顯疲憊，但對於能夠宣誓仍覺得相當開心，太太及孫女到場，孫女還開心的親阿公。無黨團結聯盟總召李家興、市議員劉曾玉春、劉勝全、莊玉輝都到場祝賀，市長鄭文燦也在他宣誓後趕到，並給予祝福。▲桃園市議員張運炳宣誓就職。（圖／桃園市議會提供）

張運炳對於涉賄仍矢口否認，希望司法還他清白，一切依法行政，相信司法有它處理原則，他今後會好好做好選民服務工作，要繼續擔任推動市府建設的好推手。對於在過年前交保，能與家人團圓，表示將在年後接受手術治療。

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