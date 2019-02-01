陸2008年姓名報告：「浩宇」先生和「梓涵」女士最多人

▲大陸公安部發佈《2018年全國姓名報告》。（圖／翻攝自《中國警察網》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

大陸公安部日前發佈了《2018年全國姓名報告》，數據顯示，王、李、張、劉、陳5個姓氏戶籍人口數量佔據前5名，其中王姓、李姓戶籍人口數量均超過1億人，此外男生最常出現的名字包括「浩宇」、「浩然」、「宇軒」和「宇航」，女生名字則是「梓涵」、「一諾」、「欣怡」和「詩涵」。

數據顯示，目前大陸的在用姓氏有6150個，有23個姓氏戶籍人口數量超過一千萬，王姓、李姓戶籍人口數量均超過1億，王姓人口數以61萬人「險勝」李姓人口數。

▲大陸2018年戶籍人口數量超過1000萬的姓氏。（圖／翻攝自《中國警察網》微信公眾號）

此外，最近30年，在姓名中同時使用父姓和母姓的人數快速增長，1990年底為11.8萬；2018年底為110萬，人數排名前20的主要有「張楊」、「李楊」、「劉楊」、「王楊」、「張李」等。而在新生兒的名字方面，使用頻率最高的50個字為「梓」、「宇」、「子」、「涵」、「澤」、「雨」、「佳」、「浩」、「欣」、「軒」等。

▲大陸2018年新生兒姓名登記使用次數最多的20個名字。（圖／翻攝自《中國警察網》微信公眾號）

數據顯示，2018年的新生男孩中，使用頻率最高的5個名字由高到低依次為「浩宇」、「浩然」、「宇軒」、「宇航」、「宇澤」；女生名字前5名則是「梓涵」、「一諾」、「欣怡」、「詩涵」和「依諾」。

▲大陸2018年男性新生兒姓名登記使用次數最多的名字前10名。（圖／翻攝自《中國警察網》微信公眾號）

▲大陸2018年女性新生兒姓名登記使用次數最多的名字前10名。（圖／翻攝自《中國警察網》微信公眾號）

此外，2018年新生兒姓名用字數量中，3個字的姓名佔據主流，比重達到92.9%；其次為兩個字的姓名，佔比為4.6%；4個字的姓名佔比為1.7%。