瘋電影／搖擺男孩　只想在戰爭時單純跳支舞

文／賴賴

瘋言瘋語：

剛開始來看還以為是輕鬆喜劇，沒想到最後真是令人唏噓，整體感是好看的，不過單就歌舞部分，音樂挑選感覺不到位，而故事節奏雖然流暢卻又傾向太過戲劇化，人物塑造太刻意，少了人與人之間的正常關係，在軍俘營中，見識到假美國人道主義的伎倆，藉此提醒南韓人不要忘記過去的教訓，花了一百億製作這部電影，題材很創新，透過EXO偶像告訴年輕人，還是不要太崇拜美國人才好，很厲害的手法。

劇情內容依照TA設定，所以劇情中雖然有許多灑口血矯情的安排，不過還是可見其用心，所有的非白人，在美國人眼裡都是次等人，黑人、黃種人都一樣，而美國人給了甜頭就以為美國是好人，電影告訴你，沒有人是好人，每個人都為了自身利益算計著，不要被假面給騙了，簡單淺顯易懂，所以能夠純粹單純的跳舞，其實很幸福。

政治與戰爭，從來都不會有贏家，什麼時代什麼環境都一樣。隨順是智慧成熟的一種態度，即使吃了虧。



片 名：搖擺男孩

英文名稱：Swing Kids

類 型：戰爭、音樂/歌舞、劇情

上映日期：2019-01-11

片 長：02時14分

導 演：姜炯哲

演 員：都敬秀 、 朴慧秀

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

在烽火連綿的韓戰中，舞出夢想的舞台！



來自北韓的叛逆青年奇秀（都敬秀 飾），在戰俘營裡被踢躂舞的魅力深深吸引，於是加入了一個名為「Swing Kids」的舞團。然而，只想在戰俘營中盡情跳舞的小小夢想，卻讓這群不分南北陣營與國籍的這群夥伴們身陷危機……

▲明明只是單純跳舞卻被冠上赤軍罪名。

▲中國戰俘胖胖的卻說自己一身骨頭。



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