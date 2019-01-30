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瘋電影／馴龍高手3　沒牙要成家立業了　

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文／賴賴

▲▼馴龍高手3。（圖／imdb）



瘋言瘋語：

試片過程左右觀眾頻頻拭淚，劇情感人溫暖，非常適合闔家觀賞，試片結束時雖然沒有拍手，但是「太好看了，太好看了」聲浪不絕於耳，確實一部電影，通常在第一部製作出來以後，若是口碑甚佳，第二部資方多半會以賺夠本的態度來處理第二部片，但是馴龍高手不論是一二三，只能說是越來越好看，而且這第三集感覺像是最終回，超捨不得，人性故事至此，也許人類該好好反思，這些優秀的物種漸漸在地球上消失，我們是否扮演著屠龍角色，才讓地球生病而無法保留下其他生物，爆好看。

電影流暢，視覺滿足豐富美術設計絢麗，完全打破原來我們腦中既定的恐龍形象，這些飛龍擁有超能力高智慧，而且還有情有義，所以龍族才會消失在人類眼前，而就是有嗜殺的人類以屠龍為生，於是第三集整體就是在保育龍族，而過程設計生動有趣，節奏輕快而內容飽滿，這真是看兩三次也不嫌多的一集。

夢工廠動畫，總是將人性最美好最高尚的一面凸顯出來，真的非常適合帶小朋友來觀賞，大人小孩皆可有所獲得。

 

片　　名：馴龍高手3
英文名稱：How to Train Your Dragon 3
類　　型：動畫、冒險
上映日期：2019-01-30
片　　長：104分鐘
導　　演：迪恩戴布洛伊(Dean DeBlois)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

小嗝嗝和亞絲翠一起成為博克島的新族長之後，建立了一個既輝煌又混亂的龍之烏托邦。但是當一隻母 “光煞” 出現之後，同時博克島又面臨有史以來最可怕的威脅，小嗝嗝和沒牙就必須離開他們唯一的家園，前往一個大家都以為只存在於神話中的龍國秘境。當他們發現各自的真正使命之後，小嗝嗝這名龍騎士和他的龍沒牙，則將為了捍衛他們這一路走來所珍惜的一切，前往世界的盡頭，共同奮戰到底。

《馴龍高手》系列電影導演迪恩戴布洛伊和全明星卡司再度回歸。製片是布萊德路易斯（《料理鼠王》、小蟻雄兵），以及邦妮艾諾（《玩具總動員》、《馴龍高手》、《馴龍高手2》）。
 

▲▼馴龍高手3。（圖／imdb）

▲來自屠龍殺手最恐怖的攻擊威脅。

▲▼馴龍高手3。（圖／imdb）

▲小嗝嗝尋找父親曾經提過的在地球盡頭龍族國度。

▲▼馴龍高手3。（圖／imdb）

▲沒牙意外與光煞相遇，陷入一見鍾情狀態。


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關鍵字：瘋電影,馴龍高手3,賴賴,迪恩戴布洛伊(Dean DeBlois)導演

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