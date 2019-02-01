春節連假交通　枋寮加強機慢車道違規駕駛行為取締　

▲2019年春節連假，枋寮警方規畫了交通疏導勤務，加取違規駕駛。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應2019年春節連續假期，台1線為遊客往返墾丁、台東觀光必經之路，轄區的屏東縣枋寮警分局為有效疏導大量湧入車潮，讓駕駛人能通行順暢，已做好台1線、台17線及台26線等重要路段交通疏導勤務，沿途設有指示標誌，並在台1線436公里至445.5公里易壅塞路段，視當日車流量機動實施調撥車道或車輛分流，籲請用路人遵守。

枋寮警方說，管制時間從2月2日0時起至108年2月10日24時止。管制路段有台1線及台17線元管制路段，在台一級436.5至445.5公里路段；台1線永翔路口、中山路口與3、 台1線民族路口、桂格加油站、加祿加油站、品味軒休息站、枋山鄉鬍鬚源池上便當、枋山遊憩區楓港加油站前分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉。



▲枋寮警方規畫了春節交通疏導勤務▼調撥車道道路使用標示牌

調撥車道部分，因應台1線436.5至445.5公里易壅塞路段車流疏解，視狀況實施調撥車道時段及路段，沿線分隔島缺口封閉時，禁止車輛穿越及迴轉，並將對向車道調撥一條車道供南或向車流行駛。

南下車流多時，於台1線436公里（水底寮五岔路口） 至台1線445.5公里（嘉和路口）全長約9公里。

北上車流大，於台1線445.5公里（嘉和路口）至436公里（水底寮五岔路口）約9公里。並在南下或北上車流量達到巔峰壅塞時，請用路人行駛替代道路。

分局長蔡進明表示，連續假期尖峰時段駕駛人為求方便，違規行駛慢車道，造成機慢車用路人不便，且易衍生交通事故，警方將加強取締違規行駛慢車道及違停車輛，請駕駛人務必遵守交通規則，也呼籲駕駛朋友行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，以降低意外發生；查詢道路交通可撥打電話08-8782004，或收聽警廣掌握最新資訊，避開車潮尖峰時段，配合交通人員指揮及嚴守交通規則以維護行車安全及順暢。