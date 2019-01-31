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「為家人祈福」跑到卑南溪濕地放生魚類　台東縣府開罰6萬元

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▲民眾在溼地亂放生遭罰6萬。（圖／記者楊均典攝）

▲民眾在溼地亂放生遭罰6萬。（圖／記者楊均典攝）

記者楊均典／台東報導

台東卑南溪口濕地為台東海岸型自然濕地，日前竟發生，有民眾為了幫生病的家人祈福，於濕地範圍內之活水湖後潟湖放生魚類，遭裁處新台幣6萬元罰鍰，並須接受4小時環境教育課程。為祈求身體康健放生，反而破了荷包及浪費時間，得不償失。

卑南溪口重要濕地範圍西起台東大橋，東至水深六米海域，北抵志航路與吉林路，南臨台東森林公園馬亨亨大道，總面積達911.7公頃，是台東縣境內最大的國家級濕地，台東縣政府建設處表示，該處濕地生態資源豐富，也是台東縣民所擁有最大、最近自然的近都市綠地空間，其生態保育應被高度重視。

▲民眾在溼地亂放生遭罰6萬。（圖／記者楊均典攝）

▲民眾在溼地亂放生遭罰6萬。（圖／記者楊均典攝）

台東縣府建設處表示，任何被放生物多為非生態環境結構中原生物種，而外來物種大多受外在環境影響演化，其侵略性高於原生物種，極易破壞原本的生態平衡，因此，濕地保育法第25條第6款即規定，未經目的事業主管機關許可禁止砍伐、採集、放生、引入、捕撈、獵捕、撿拾生物資源等行為，以維持生態穩定。

台東縣府建設處強調，民眾放生物種多為經濟型物種，對放生於任何環境內的其他原生物種並非有利，縱使放生行為從古至今一直存在，在環境保護意識抬頭的現今，以捐助相關生態保育計畫代替放生，應是對生態及自我祈福最好的方式。

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