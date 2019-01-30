美政府停擺35天衝擊！1月消費者信心驟降「18個月最低點」　美股漲跌互見

▲美國股市。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國聯邦政府停擺35天，導致1月份消費者信心驟降！美國經濟諮商會（The Conference Board）29日公布的數據，1月份消費者信心指數自前一個月的126.6，下降至120.2，完全不到經濟學家先前預期的指數124.0。

根據該資料，2018年10月消費者信心指數升至137.9，達到18年高點後，該指數已連續3個月下滑。原先美國民眾對經濟感受指數幾乎覺得良好，然而最近觀察，美國人對於近期的未來更加悲觀，這是川普當選總統以來最低的期望。

不過主要是因為政府停擺導致消費者信心下降，假若危機解除，那麼信心指數就會回升。這就如同去年12月美股大跌，接著1月反彈回到強勢，儘管這兩者的原因不盡相同。資深美國經濟學家亨特（Andrew Hunter）表示，美國政府已結束停工，股價正回升，2月份消費者信心也有可能回彈。

美國股市29日早盤走高，華爾街正等待蘋果公司（Apple）上季財報，12月營收和獲利都高於市場預期，不過iPhone營收衰退幅度達15%。美股4大指數最後漲跌互見，道瓊工業指數漲51.74點或0.21%，24579.96點收；標準普爾500指數跌3.85或0.15%，2640.00點收；那斯達克綜合指數跌57.39或0.81%，7028.29點收。