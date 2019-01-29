iPhone舊機換新官方價格公開　XR不到2萬就能入手

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去年推出的三款新iPhone再傳出銷量不如預期後，Apple便開始在多國實施舊換新的優惠策略，而台灣消費者也可享受此波的優惠好康。目前除了Apple 101的直營店之外，像是蘋果經銷商Studio A，以及燦坤等通路也都提供相似的舊換新活動。

直營店舊換新最划算

若是要至Apple 101的直營店詢問，店員會先詢問要估價，還是要換購。兩者的差別在於，若是只有估價沒有要當天換購，店員僅能就你手機的型號告訴你「最高回收估價」，若確定要換購店員會再幫你進行舊機測試，但要是機身有損傷回收價就會再向下砍。

從前都只能親自至直營店才能知道舊機換新折價金額，前日蘋果也在官網公布舊機換機價格參考表，以 iPhone 8 為例，更換 iPhone XR 的價格為 NT$17,505、更換 iPhone XS 的價格則為 NT$26,505。

▼iPhone XR 64GB原價為26,900元，而iPhone XS 64GB原價則為35,900元，持iPhone 8換購iPhone XR不到2萬元。（圖／翻攝自Apple官網）

不過如果你確定要在直營店舊換新，並需要先建立好要排隊一陣子的心理準備，建議想換購的消費者可於非假日時間前往。

Studio A僅按照網站回收價

Studio A的網站在21日更新回收價，且現在Studio A還提出了「會員加碼購物金」的舊換新Bonus，不過此一好康似乎僅限於iPhone 7往後的機款。

▼Studio A的iPhone網站回收價已於1/21更新。（圖／翻攝自Studio A網站）

燦坤舊換新回收價依實際狀況而定

如在燦坤Apple Shop門市換新，燦坤Apple Shop店員會進行一些基本的手機測試，例如查詢出廠年份、機身/面板是否損傷，手機鏡頭是否破裂，以及閃光燈能否正常開啟等。

在店員經過一連串的測試，並將詳細的資料輸入到系統後，才能由系統估出最終價格。另外，若是想在燦坤Apple Shop舊換新iPhone，此波的活動僅到2/3。

換購測試項目：閃光燈、鏡頭、螢幕 一項都不能少

在測試的過程中，若是這閃光燈、鏡頭、螢幕這三項檢測有一項沒有通過，回收價格就會直接下降；因此要是你的手機有任何損傷，就不要太期待回收價格會很「漂亮」。

另外，直營店現在為了新iPhone的促銷，因此舊換新的回收價格會比其他通路來得高；不過限時優惠即將在1/31結束。