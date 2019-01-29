被飲料店開除討不到工資　她找不到老闆拿冷飲怒砸無辜店員



▲女子想找前老闆商討工資，竟遷怒對店員砸飲料。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

新北市永和區一名48歲毛姓女子去年5月在一家飲料店工作，因工作態度不佳被老闆開除，雙方為了工資問題吵得不可開交，她日前前往飲料店和老闆理論，但老闆不在，他竟點了一杯冷飲砸到店員頭上，店員被砸到連眼鏡都掉到地面破碎。店員事後到警局提告，警方傳訊女子後，毛女坦承犯行，被依恐嚇、毀損及公然污辱送辦。

警方調查，毛女去年在往永和區一家冷飲店工作，但做了6個月後，老闆認為他工作態度不符要求，將她開除，雙方為了工資問題爆發口角；毛女上月中晚間跑到飲料店想找老闆理論，但老闆不在店內，她竟當場遷怒，買了一杯冷飲，在店員遞交飲料時，將飲料拿起砸向店員頭部，讓張姓店員的眼鏡掉落地面破碎，她臨走前還嗆聲「老闆不還薪水，我就天天來砸店」。

張姓店員受池魚之殃，憤而跑到永和派出所報案，警方獲報通知毛女到案說明，毛女供稱「因為他們欠我薪水，我才會過去理論，想不到老闆避不見面，讓我氣得點飲料砸店員」。警訊後將她依恐嚇、毀損及公然污辱送辦。

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