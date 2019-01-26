開運年菜食譜懶人包　輕鬆做出飯店級好料

圖文／鏡週刊

吃完尾牙，準備要過農曆新年了，還在煩惱年夜飯要端什麼好料上桌嗎？我們特別邀請「望月樓」餐廳主廚蘇權暉（Wilson），教大家DIY酒香四溢又年味十足的料理，不管是圍爐加菜，還是招待親朋好友，都很實用！

一、威士忌臘腸蒸雞

準備食材：

雞肉300g、廣式臘腸40g、廣式肝腸40g、薑片10g、蔥段10g、花生油20ml、鹽0.5茶匙、糖1.5茶匙、蠔油2茶匙、太白粉2茶匙、Jack Daniel’s田納西之火威士忌70 ml。

製作過程： 將臘腸、肝腸切成約0.5公分的片狀。 用50ml田納西之火威士忌醃漬臘腸、肝腸2小時。 利用太白粉、鹽、糖、蠔油，將雞肉塊醃漬2小時入味。 把醃漬好的臘腸、肝腸和雞肉塊放在一起，再加入薑片和少許田納西之火威士忌後拌勻。 將臘腸、肝腸和雞肉塊平鋪於盤上，再放入炒鍋蒸7分鐘。 蒸7分鐘後放入蔥段，再蒸1分鐘。 蒸熟起鍋後，將少許花生油燒熱，澆淋在臘腸、肝腸和雞肉塊上增添香氣即完成。



二、威士忌酒醉三點蟹

準備食材：

三點蟹 1隻、水 800 ml、糖 4湯匙、醬油 3湯匙、鹽 1茶匙、花椒 1g、八角 1顆、薑 50g、蔥 50g、Jack Daniel’s田納西蜂蜜威士忌200 ml。

製作過程： 將螃蟹蒸25分鐘至全熟後，泡冰水冷卻。 蒸螃蟹的同時，煮醬汁，依序加入水、八角、花椒、薑、蔥、糖、醬油，滾煮約6分鐘後，靜置冷卻。 醬汁完全冷卻後，加入蜂蜜威士忌。 將螃蟹放入醬汁中，進冰箱冷藏1天。 取出螃蟹，將其瀝乾，再放回冰箱冷藏2小時。 拆殼、去腮，切塊後即可享用。



三、威士忌辣煮九孔

準備食材：

九孔 1500g、陳皮半片、月桂葉 2片、乾辣椒 10g、蒜蓉 30g、花椒 1g、鹽 2茶匙、冰糖 1湯匙、水 1200ml、Jack Daniel’s田納西威士忌200 ml。

製作過程： 把九孔放入滾水中煮5分鐘。 九孔煮熟後，浸冷水冷卻，接著剝殼、去除內臟。 蒜蓉爆香後加水，依序加入陳皮、花椒、乾辣椒、月桂葉、冰糖、鹽和田納西威士忌，再放入九孔，一起滾煮40分鐘。 九孔連同醬汁放涼後，進冰箱冷藏1天入味。 要品嘗時，加熱煮滾，再加入少許田納西威士忌提味，即可享用。



望月樓 地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓

電話：02-7705-9703

營業時間：11：30～14：30，17：30～22：00

刷卡：可。收1成服務費。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

開運酒香年菜DIY 威士忌臘腸蒸雞

台南走春宴超狂 甜點搭「摩天輪」草蝦「揹」火腿出場

老師傅范添美的「東坡肉」 油亮亮夾進白胖刈包裡