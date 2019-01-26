開運年菜食譜懶人包　輕鬆做出飯店級好料

圖文／鏡週刊
吃完尾牙，準備要過農曆新年了，還在煩惱年夜飯要端什麼好料上桌嗎？我們特別邀請「望月樓」餐廳主廚蘇權暉（Wilson），教大家DIY酒香四溢又年味十足的料理，不管是圍爐加菜，還是招待親朋好友，都很實用！
一、威士忌臘腸蒸雞
- 準備食材：
雞肉300g、廣式臘腸40g、廣式肝腸40g、薑片10g、蔥段10g、花生油20ml、鹽0.5茶匙、糖1.5茶匙、蠔油2茶匙、太白粉2茶匙、Jack Daniel’s田納西之火威士忌70 ml。
- 製作過程：
- 將臘腸、肝腸切成約0.5公分的片狀。
- 用50ml田納西之火威士忌醃漬臘腸、肝腸2小時。
- 利用太白粉、鹽、糖、蠔油，將雞肉塊醃漬2小時入味。
- 把醃漬好的臘腸、肝腸和雞肉塊放在一起，再加入薑片和少許田納西之火威士忌後拌勻。
- 將臘腸、肝腸和雞肉塊平鋪於盤上，再放入炒鍋蒸7分鐘。
- 蒸7分鐘後放入蔥段，再蒸1分鐘。
- 蒸熟起鍋後，將少許花生油燒熱，澆淋在臘腸、肝腸和雞肉塊上增添香氣即完成。
二、威士忌酒醉三點蟹
- 準備食材：
三點蟹 1隻、水 800 ml、糖 4湯匙、醬油 3湯匙、鹽 1茶匙、花椒 1g、八角 1顆、薑 50g、蔥 50g、Jack Daniel’s田納西蜂蜜威士忌200 ml。
- 製作過程：
- 將螃蟹蒸25分鐘至全熟後，泡冰水冷卻。
- 蒸螃蟹的同時，煮醬汁，依序加入水、八角、花椒、薑、蔥、糖、醬油，滾煮約6分鐘後，靜置冷卻。
- 醬汁完全冷卻後，加入蜂蜜威士忌。
- 將螃蟹放入醬汁中，進冰箱冷藏1天。
- 取出螃蟹，將其瀝乾，再放回冰箱冷藏2小時。
- 拆殼、去腮，切塊後即可享用。
三、威士忌辣煮九孔
- 準備食材：
九孔 1500g、陳皮半片、月桂葉 2片、乾辣椒 10g、蒜蓉 30g、花椒 1g、鹽 2茶匙、冰糖 1湯匙、水 1200ml、Jack Daniel’s田納西威士忌200 ml。
- 製作過程：
- 把九孔放入滾水中煮5分鐘。
- 九孔煮熟後，浸冷水冷卻，接著剝殼、去除內臟。
- 蒜蓉爆香後加水，依序加入陳皮、花椒、乾辣椒、月桂葉、冰糖、鹽和田納西威士忌，再放入九孔，一起滾煮40分鐘。
- 九孔連同醬汁放涼後，進冰箱冷藏1天入味。
- 要品嘗時，加熱煮滾，再加入少許田納西威士忌提味，即可享用。
- 地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓
- 電話：02-7705-9703
- 營業時間：11：30～14：30，17：30～22：00
- 刷卡：可。收1成服務費。
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