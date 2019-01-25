遠百春節檔期抽10台車「消費滿額抽」　免買福袋就有機會

▲遠百今年春節送10台車，不玩福袋回饋給購物滿額，台中大遠百滿額抽Hyundai Elantra。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／新北報導

又到百貨農曆春節檔期，以往送汽車數量最多的遠東百貨，今年改變玩法，將全台10輛汽車以「滿額抽」方式送出，民眾在春節期間內消費滿2,000元就有1次抽獎機會，欲拉抬春節期間業績，只要消費滿額人人有機會，而大年初一福袋汽車大獎則由板橋大遠百與花蓮遠百包下。

遠東百貨春節期間準備10台汽車，並非福袋大獎，而是給來店消費民眾試手氣，從2／3至2／27春節檔期每消費2,000元，就有一次抽汽車的機會，包括遠百寶慶、板橋中山、板橋大遠百、桃園遠百、新竹大遠百、台中大遠百、嘉義遠百、台南大遠百、高雄大遠百與花蓮遠百共10店都有汽車大禮。

遠百表示，針對春節檔期消費民眾，回饋10台汽車，是史無前例，同檔期除商品特價外，還推出百貨服飾當日累計滿5,000元送400元抵用券；數位3C（含APPLE）9大銀行當日單筆分6期刷1萬元送500元抵用券；國際精品12大銀行當日單筆分6期滿2萬元送1,000元抵用券（限板橋大遠百、台中大遠百）滿額優惠，還加上可抽汽車，是近期最划算的時機。