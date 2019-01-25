誤認跟老朋友有約「不見不散」　桃園男從早到晚痴等12小時

▲員警主動救援將寒風痴等的老翁帶回警所休息。（圖／中壢 警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市77歲馮姓老翁頭戴安全帽身著薄外套佇立於路邊，原來該名老翁誤信自已與人有約於該處不見不散，竟從早上8時一直站著等到快20時，最後是在員警勸說安撫下才跟隨員警返回派出所，通知老翁家人帶回。

中壢分局大崙派出所警員蘇晏徵及警大實習生翁煜承，24日19時50分許，在中壢區民族路五段巡邏時，發現馮姓老翁頭戴安全帽身著薄外套站立於十字路口旁，員警疑惑之餘遂上前關心該名老翁。

▲疑記憶退化老翁在寒風苦等12小時。（圖／中壢警分局提供）

向老翁詢問從哪裡來要做什麼，老翁反應遲緩，勉強回應自己騎機車前來和友人赴約，但老翁身旁並無所述機車，員警更進一步追問下，才得知老翁早上8點就來路口赴約，苦等久候不見友人蹤跡，又堅持擅自離開會失信於友，故一直於該路口等候長達近12小時。

員警按照過往執勤經驗，老翁應是年紀大了記憶退化，委婉告知將會聯繫其友來派出所相會，老翁方才願意配合先至派出所休息。警方利用臉部辨識系統查證老翁身分聯絡家屬，才從馮妻子口中得知，老翁年紀大了記憶力退化，不只家裡地址記不住，有時甚至還記錯事情，家屬十分感謝警方熱心幫忙。